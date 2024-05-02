За словами Сікорського, це дозволить Європі стати менш залежною від США.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запропонував створити "важку бригаду" ЄС, яка дозволить швидко реагувати на будь-які загрози для Європи.

Так, в інтерв'ю TVP World він зазначив, що ЄС недостатньо лише запроваджувати санкції проти РФ, а варто й збільшити власний потенціал у різних сферах. Зокрема - в напрямках оборони, кібербезпеки та розвивати власні "жорсткі" можливості стримування.

"Я виступаю за (створення, - УНІАН) важкої бригади ЄС, яка дасть змогу негайно реагувати, щоб не було потреби просити США (поділитися, - УНІАН) своїми ресурсами у разі будь-якої надзвичайної ситуації в нашому сусідстві. Події на Балканах чи в Північній Африці є прикладами ситуацій, у яких Європі не варто звертатися до Сполучених Штатів", - зазначив міністр. Відео дня

Сікорський також заявив, що вторгнення Росії в Україну "налякало європейців і показало їм, що Європа не може бути беззахисною". "Оборона - це як медичне страхування. Ми готуємося до того, чого не хочемо, але краще бути до цього готовим", - додав він.

Захід готується до війни з Росією: що треба знати

Раніше журналісти Bild з посиланням на документи з Бундесверу заявили про підготовку НАТО до війни з Росією. За сценарієм, опублікованим виданням, РФ почне підготовку для атаки на альянс у 2024 році. А бойові дії "неминуче" розпочнуться у 2025-му.

Згодом голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що НАТО готове до прямого протистояння з Росією, якщо воно відбудеться.

На думку Сікорського, у НАТО наразі є достатньо ресурсів, щоб воювати з Росією роками. Адже, за його словами, Північноатлантичний альянс у 20 разів багатший за Росію.

Financial Times вважає, що Країни Балтії є слабким місцем для НАТО і саме там Путін може перевірити рішучість Північноатлантичного альянсу.

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