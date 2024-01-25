Дівчина на суді не визнала своєї провини у вбивстві "воєнкора".

Суд у Санкт-Петербурзі виніс вирок Дар'ї Треповій, яку звинуватили в причетності до вибуху, внаслідо якого був ліквідований "воєнкор" Владлен Татарський.

Суд засудив дівчину до 27 років ув'язнення, пише Бі-бі-сі. Її звинуватили відразу за трьома статтями, максимальний термін покарання за якими в сукупності передбачав 30 років ув'язнення. Держзвинувачення просило суд дати дівчині 28 років.

На суді фігурантка визнала провину лише за однією статтею - у використанні підроблених документів. Трепова наполягала, що у неї не було наміру шкодити Татарському. Вона говорила, що її підставили, переконавши, що в статуетці, яку вона вручила "воєнкору", було заховано прослуховуючий пристрій.

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В останньому слові Трепова сказала, що їй "дуже боляче і соромно, що [її] довірливість і наївність призвели до катастрофічних наслідків", і попросила вибачення у потерпілих.

Вбивство Татарського

2 квітня 2023 року Трепова прийшла на так званий "творчий вечір" пропагандиста, який проходив в кафе в центрі Петербурга, і подарувала йому його ж позолочений бюст. Через кілька хвилин статуетка вибухнула, в результаті чого сам пропагандист загинув на місці, десятки присутніх постраждали. Дівчина була затримана на наступний день.

Російське слідство стверджувало, що вбивство "воєнкора" Татарського "ретельно готувалося" в Україні. Його організатором ФСБ назвало українця Юрія Денисова, який у лютому 2023 року нібито навідувався до РФ і збирав дані про Татарського. За версією російських спецслужб, він за допомогою сервісу доставки передав Треповій бюст з вибухівкою.

Хто такий Владлен Татарський

Справжнє ім'я Владлена Татарського - Максим Фомін і сам він родом був з Макіївки Донецької області.

Хоча російські пропагандисти і називали його воєнкором, насправді він не був журналістом, а воював проти ЗСУ на Донбасі в загоні Ігоря Безлера. А до цього, сидів у в'язниці в Горлівці за збройне пограбування банку.

Воював Татарський на Донбасі аж до 2021 року і разом з одним з найманців ПВК "Вагнер" вів канал на YouTube. А після повномасштабного російського вторгнення продовжив воювати проти України. Про операції, в яких він брав участь, "воєнкор" розповідав у своєму телеграм-каналі, на який було підписано понад 500 тис. осіб.

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