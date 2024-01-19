Дівчина стверджує, що не знала про бомбу всередині статуетки, яку подарувала Татарському.

Росіянку Дар'ю Трепову, яку звинувачують у вбивстві так званого "воєнкора" Владлена Татарського, хочуть майже на 30 років відправити "за ґрати". Як повідомляє "Медіазона", представник прокуратури наполягає на покаранні для Трепової у вигляді 28 років колонії загального режиму.

Дівчині, яка навесні минулого року принесла на "творчий вечір" Татарського статуетку з вмонтованою вибухівкою, закидають кілька статей КК РФ. Зокрема, її звинувачують у скоєнні теракту, що спричинив смерть людини (пункт "б" частини 3 статті 205), незаконному обігу вибухових пристроїв (частина 4 статті 222.1) і підробці документів (частина 4 статті 327).

Зазначається, що за першою статтею прокуратура запросила Треповій 19 років позбавлення волі, за другою — 14 років зі штрафом у 800 тисяч рублів, за третьою — три роки позбавлення волі. За сукупністю злочинів пропонується загальний строк у 28 років.

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За даними ресурсу, в залі суду Трепова визнала, що використовувала документи студентки художньої академії імені Рєпіна Анастасії Кріуліної, і принесла статуетку на "творчий вечір" Z-блогера Татарського. "Подарунок" вибухнув у нього в руках — "воєнкор" загинув, кілька десятків людей отримали поранення.

У той же час, дівчина наполягає, що гадки не мала про бомбу всередині статуетки.

Зараз разом з Треповою судять Дмитра Касинцева, в квартирі якого її затримали. Йому закидають приховування особливо тяжкого злочину (частина 2 статті 316 КК РФ). Прокурор просить суд відправити Касинцева в колонію загального режиму на 1 рік і 10 місяців.

Вбивство Татарського

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня 2023 року в одному з кафе російського Санкт-Петербурга, яке належало лідеру ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину, стався вибух. Загинув громадянин України Максим Фомін, який з 2014 року приєднався до бойовиків "ДНР", пізніше став російським військовим блогером і пропагандистом під псевдонімом Владлен Татарський.

Російські силовики затримали Дарину Трепову, яку звинуватили в тому, що вона передала Татарському статуетку з бомбою. Російська влада звинуватила Трепову в зв'язках опозиційним Фондом боротьби з корупцією – громадською організацією, створеною Олексієм Навальним.

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