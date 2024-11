Через друкарську помилку на упаковці іграшки вилучають з великих роздрібних мереж.

Світовий виробник іграшок Mattel помилково випустив партію ляльок із фільму "Зла" (Wicked), на упаковці яких – посилання на порносайт.

Як пише CNN, Mattel вже вибачився за друкарську помилку на упаковці своїх нових ляльок. Уточнюється, що внаслідок прикрої помилки на упаковці значиться посилання на вебадресу порнографічного сайту, а не на сторінці, присвяченій стрічці.

"Замість того, щоб направляти читачів на офіційний сайт екранізації популярного мюзиклу, відзначеного премією "Тоні", інформація, виявлена ​​на коробках з ляльками спеціального випуску, веде на сторінку, для входу на яку користувачам має бути не менше 18 років", - йдеться в публікації.

На помилку звернули увагу користувачі соціальних мереж, про що розповіли на платформі X, і це викликало великий ажіотаж.

"Компанія Mattel дізналася про друкарську помилку на упаковці колекційних ляльок Mattel Wicked, які в основному продаються в США, яка повинна була направляти споживачів на офіційну цільову сторінку WickedMovie.com", - сказано в заяві компанії.

У ньому Mattel також вибачилася за інцидент, наголосивши, що вживає оперативних заходів для його виправлення. Зокрема, вилучає ляльок із великих роздрібних мереж, таких як Target та Walmart. У компанії також нагадали батькам, що невірно вказаний сайт не підходить для дітей, і порекомендували тим, хто вже придбав іграшки, викинути упаковку або закрити посилання.

CNN звертає увагу, що помилка набула широкого розголосу, і тепер виникають питання про контроль якості та наслідки такої плутанини, особливо коли в гру вступає такий сильний бренд, як Mattel.

Фільм "Зла" зі співачкою Аріаною Гранде та номінованою на "Оскар" акторкою Синтією Еріво є адаптацією знаменитого бродвейського мюзиклу і приквелом до класичної казки "Чарівник країни Оз". Перша частина фільму вийде на екрани 22 листопада, а друга очікується у листопаді 2025 року.

Mattel Inc - американська компанія, заснована в 1945 році. Є виробником іграшок, масштабних моделей техніки, лялькою Барбі, Monster High, Ever After High. Штаб-квартира - в Ель-Сегундо, штат Каліфорнія.

