Світовий виробник іграшок Mattel помилково випустив партію ляльок із фільму "Зла" (Wicked), на упаковці яких – посилання на порносайт.
Як пише CNN, Mattel вже вибачився за друкарську помилку на упаковці своїх нових ляльок. Уточнюється, що внаслідок прикрої помилки на упаковці значиться посилання на вебадресу порнографічного сайту, а не на сторінці, присвяченій стрічці.
"Замість того, щоб направляти читачів на офіційний сайт екранізації популярного мюзиклу, відзначеного премією "Тоні", інформація, виявлена на коробках з ляльками спеціального випуску, веде на сторінку, для входу на яку користувачам має бути не менше 18 років", - йдеться в публікації.
На помилку звернули увагу користувачі соціальних мереж, про що розповіли на платформі X, і це викликало великий ажіотаж.
"Компанія Mattel дізналася про друкарську помилку на упаковці колекційних ляльок Mattel Wicked, які в основному продаються в США, яка повинна була направляти споживачів на офіційну цільову сторінку WickedMovie.com", - сказано в заяві компанії.
У ньому Mattel також вибачилася за інцидент, наголосивши, що вживає оперативних заходів для його виправлення. Зокрема, вилучає ляльок із великих роздрібних мереж, таких як Target та Walmart. У компанії також нагадали батькам, що невірно вказаний сайт не підходить для дітей, і порекомендували тим, хто вже придбав іграшки, викинути упаковку або закрити посилання.
CNN звертає увагу, що помилка набула широкого розголосу, і тепер виникають питання про контроль якості та наслідки такої плутанини, особливо коли в гру вступає такий сильний бренд, як Mattel.
Фільм "Зла" зі співачкою Аріаною Гранде та номінованою на "Оскар" акторкою Синтією Еріво є адаптацією знаменитого бродвейського мюзиклу і приквелом до класичної казки "Чарівник країни Оз". Перша частина фільму вийде на екрани 22 листопада, а друга очікується у листопаді 2025 року.
Mattel Inc - американська компанія, заснована в 1945 році. Є виробником іграшок, масштабних моделей техніки, лялькою Барбі, Monster High, Ever After High. Штаб-квартира - в Ель-Сегундо, штат Каліфорнія.
Новини про іграшки
Нагадаємо, хороші іграшки часів Радянського Союзу варто дбайливо зберігали та передавали з покоління в покоління. У 21 столітті багато хто викидає радянський вінтаж, купуючи своїм дітям нові модні іграшки, але виявилося, що можна продати радянські ялинкові іграшки - ціна на них, як і на інші іграшки для дітей, дуже висока. До прикладу, колекціонери шукають найчастіше новорічні іграшки СРСР. Річ у тому, що тоді ялинкові прикраси були не просто різнокольоровими кульками. Іграшки робили у формі різних предметів, зокрема, людей, птахів, звірів і персонажів казок. Матеріал - міцне скло, а якість фарб була такою, що навіть через 80 років ці іграшки, за умови дбайливого ставлення, мають чудовий вигляд. Саме тому антиквари готові віддати великі гроші за такі предмети.