Це ключовий елемент інструментарію гібридної війни РФ.

Кремль знову використовує ядерні погрози та дипломатичні маніпуляції для проведення кампанії рефлексивного контролю, яка спрямовану на прийняття рішень на Заході.

Як зазначаються в ISW, рефлексивний контроль є ключовим елементом інструментарію гібридної війни РФ. Ця тактика заснована на формуванні думки противника за допомогою цілеспрямованої риторики та інформаційних операцій таким чином, щоб він згодом добровільно робив дії, вигідні країні-агресорці.

За словами аналітиків, росіяни часто використовували "брязкання" ядерною зброєю під час повномасштабного вторгнення в Україну, щоб змусити Захід припинити надавати військову підтримку Києву.

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При цьому найважливішими елементами зусиль Росії щодо використання ядерної риторики як форми рефлексивного контролю є російські чиновники. Вони постійно прив'язують навчання з ядерної готовності та туманні загрози ядерної відплати до важливих політичних рішень Заходу щодо війни в Україні.

Ядерні погрози Путіна: що відомо

Напередодні правитель РФ Володимир Путін доручив армії провести навчання з тактичною ядерною зброєю. Дата початку навчань не розголошується, відомо лише, що вони пройдуть "найближчим часом".

За словами представника Кремля Дмитра Пєскова, навчання проводитимуться у "відповідь на провокаційні заяви та погрози окремих західних офіційних осіб". Зокрема, йдеться про можливу відправку західних військ до України.

Заяви Росії про ядерні навчання чи шантаж – це перетинання червоних ліній не лише для Європи, а й для Китаю, вважає політичний експерт Максим Джигун.

За його словами, Китай зацікавлений у тому, щоб продовжувати демонструвати перевагу США в геополітичному плані і відновити темпи економічного зростання.

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