Учасники опитування також розповіли, з чим у них виникли проблеми під час спілкування з українцями.

Вісім з десяти жителів Великої Британії, які прийняли біженців з України, мають позитивний досвід.

Опитування громадської організації More in Common показало, що 88% людей, які прийняли біженців з України, зробили б це знову. Тільки 3% заявили, що не стали б цього робити, пише The Guardian. Крім того, 68% британців оцінюють позитивно той факт, що Велика Британія прийняла понад 150 тисяч біженців з України. Лише 17% вважають, що це погано.

Британці, які взяли участь у програмі "Будинки для України" оцінили своє загальне враження від неї на 7,72 бала з 10, а свої відносини з гостями з України - на 8,43.

Водночас підтримку від уряду та взаємодію з місцевою владою вони оцінили на 5,04 бала та 5,86. "Коли приїхав наш гість, нам довелося все робити самим - банк, сімейний лікар, центр зайнятості, біометрична віза і т.д", - сказав один з респондентів.

Проблеми у людей, які прийняли біженців, виникали з допомогою гостям з травмами, мовним бар'єром, різними харчовими звичками та отриманням доступу до стоматолога.

"Це було важко. Але бачити, як маленька дівчинка грає в саду, коли в її рідній країні йде війна, і бачити, як вона процвітає тут, - це залишиться зі мною назавжди", - сказав один з учасників опитування.

Біженці з України у Великій Британії

У листопаді в уряді повідомляли, що до Великої Британії за українською візою прибули близько 144 600 осіб.

Наприкінці літа стало відомо, що понад 40% українських біженців від війни змогли влаштуватися там на роботу.

Водночас у грудні The Times повідомляла, що за один місяць кількість безпритульних українців зросла на 30% - все через закінчення терміну давності програми "Будинки для України", яка дозволяє громадянам Сполученого Королівства приймати українців не менше шести місяців.

