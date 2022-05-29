Постійні представники країн-членів ЄС проведуть завтра вранці ще одну зустріч.

Комітет постійних представників країн-членів Європейського Союзу сьогодні вчергове не зміг погодити рішення стосовно шостого пакету санкцій проти Росії.

Про це повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк у Twitter.

"Сьогодні немає домовленості серед послів ЄС стосовно шостого пакету санкцій проти Росії. Вони знову зустрінуться завтра вранці", - повідомив Йозвяк.

Як повідомляв УНІАН, 4 травня президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила шостий пакет санкцій ЄС проти РФ, що включає нафтове ембарго та відключення "Сбєрбанку" від SWIFT.

Водночас в угорському уряді заявили, що план Європейського Союзу щодо повної заборони на імпорт російської нафти є незадовільним, оскільки загрожує енергетичній безпеці Угорщини.

За інформацією джерел агентства Bloomberg, ЄС запропонував переглянути нафтове ембарго проти РФ і дозволити Угорщині та Словаччині купувати російську нафту до кінця 2024 року, Чехії – до червня 2024 року.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що неспроможність усіх країн-членів Європейського Союзу ухвалити рішення про запровадження шостого пакета санкцій з нафтовим ембарго проти РФ стане надто щедрим подарунком для президента Володимира Путіна.

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