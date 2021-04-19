21 квітня королеві Єлизаветі виповниться 95 років. Це буде перший день народження за останні сім десятків років без її коханого чоловіка Філіпа.

У середу, 21 квітня, королеві Великобританії Єлизаветі II виповниться 95 років. У цей день овдовіла королева буде оточена лише крихітним колом персоналу.

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Про це повідомляє видання Daily Mail.

Як повідомляється, королева не буде випускати новий портрет на день народження, тому що вона все ще буде перебувати в офіційній жалобі за своїм чоловіком.

Джерела видання кажуть, що королева, швидше за все, проведе свій день народження у Фрогмор-Хаусі, вигулюючи своїх нових цуценят.

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Автор: Катерина Лиманська