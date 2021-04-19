У середу, 21 квітня, королеві Великобританії Єлизаветі II виповниться 95 років. У цей день овдовіла королева буде оточена лише крихітним колом персоналу.
Читайте такожУ Віндзорі поховали принца Філіпа: як це було (фоторепортаж)
Про це повідомляє видання Daily Mail.
Як повідомляється, королева не буде випускати новий портрет на день народження, тому що вона все ще буде перебувати в офіційній жалобі за своїм чоловіком.
Джерела видання кажуть, що королева, швидше за все, проведе свій день народження у Фрогмор-Хаусі, вигулюючи своїх нових цуценят.
Вас також можуть зацікавити новини:
- У Лондоні можуть встановити пам'ятник принцу Філіпу
- The Guardian: Ері Єлизавети II майже кінець, якою ж стала Британія?
- Єлизавета II провела першу офіційну церемонію після смерті принца Філіпа
- Британські військові провели першу повну репетицію похорону принца Філіпа
- Великобританія прощається з принцом Філіпом-чоловіком королеви Єлизавети II (фото, відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram