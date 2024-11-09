Колишній генсек НАТО застеріг від пошуку легких рішень для закінчення війни в Україні.

Змусивши Україну до поступок російському агресору, Європа не отримає безпеку та економію коштів, все буде навпаки. Про це заявив колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг в авторській статті для Financial Times.

Він зауважив, що перемога Трампа на виборах в США викликала закономірні побоювання в Європі щодо перспектив власної безпеки. Але, на думку Столтенберга, у цих питаннях європейцям варто більше покладатися на себе, аніж на Америку. Зокрема він визнав справедливими деякі претензії Трампа до союзників по НАТО.

"Європа справді дозволила своїм силам атрофуватися, і кілька країн стали небезпечно залежними від російського газу. Пізніше ці недогляди дорого обійдуться європейцям", – заявив він і додав, що витрати Європи на власну оборону мають становити 2% від ВВП мінімум, а не максимум, як зараз.

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Також Столтенберг вважає виправданим "скептицизм" Трампа щодо стратегії Заходу у підтримці України.

"США та Європа надали Україні значну, але, зрештою, недостатню військову підтримку — достатню, щоб вижити, але недостатню, щоб завершити війну на вигідних умовах", – пише колишній генсек.

Разом з тим він застерігає від простих рішень у закінченні війни в Україні.

"Поступитися агресору було б найшвидшим способом припинення війни. Але це не означатиме ані миру, ані економії коштів. Це основний парадокс: чим більше зброї ми постачаємо, тим більша ймовірність того, що ми зможемо досягти миру", – йдеться у статті Столтенберга.

На його думку, аби покласти край цій війні, Трамп повинен продемонструвати Путіну, що продовження агресії є безглуздим, а укладений мир має бути "прийнятним для України" та не повинен винагороджувати російську агресію.

Разом з тим колишній генсек НАТО закликав Європу не впадати у відчай через повернення Трампа, а замість цього активізуватися і довести, що європейці є "справжніми партнерами, а не халявниками".

Перспективи закінчення війни в Україні

Як писав УНІАН, за останні дні Дональд Трамп встиг переговорити телефоном з багатьма європейськими лідерами. За даними джерел видання Bloomberg, принаймні в одній із цих розмов він дав зрозуміти, що домагатиметься поступок від Росії, а не тільки України, аби покласти край війні.

Також ми розповідали, що Путін хоче першим виступити з пропозицією мирних переговорів. Але спершу він хоче вибити ЗСУ з Курської області, щоб вести переговори з позиції сили.

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