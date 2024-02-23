За ці гроші могли купити 60 тисяч "Шахедів".

Минулого року Росія заробила 1 мільярд євро від купівлі палива Євросоюзом - проста лазівка в забороні ЄС на російську нафту дозволила московському паливу надходити в блок через іноземні нафтопереробні заводи.

Про це повідомляє Рolitico. Йдеться про продаж приблизно 35 мільйонів барелів рафінованого палива, заявляє ЗМІ.

"У 2023 році ЄС купив приблизно 35 мільйонів барелів рафінованого палива - переважно дизельного - принаймні частково з Росії, згідно з аналізом неурядової організації Global Witness. Ці закупівлі були дозволені через велику і тепер добре відому лазівку: попри заборону ЄС на майже весь імпорт російської нафти, країни все ще можуть законно купувати московську сиру нафту, доки її спочатку перероблять на паливо в інших місцях", - йдеться у матеріалі.

Результатом є постійний потік російського палива, що надходить до ЄС через Індію та Туреччину, і у підсумку багато грошей повертаються до Кремля.

Сума в 1 мільярд євро, що еквівалентно вартості близько 60 000 безпілотників іранського виробництва Shahed, які Москва часто використовує для бомбардування українських міст, стала відомою після того, як ЄС цього тижня погодив 13-й пакет санкцій до другої річниці повномасштабного вторгнення.

Зазначається, що минулого року Рolitico виявило, що Москва заробила ще 1 мільярд євро через окрему лазівку в санкціях ЄС щодо Болгарії, і що спроби ЄС обмежити російські нафтові доходи в основному провалилися.

Це спонукає до подальших дій, оскільки ЄС починає готувати свій 14-й пакет санкцій, який має бути оприлюднений у найближчі місяці. Останні викриття титанічних нафтових прибутків Росії - не кажучи вже про смерть російського опозиціонера Олексія Навального - посилять цей тиск, зазначають у виданні.

"Російський режим продовжує опосередковано отримувати прибуток від третіх країн, які продають до ЄС нафтопродукти, вироблені з російської сирої нафти", - цитує Рolitico заступника міністра закордонних справ Естонії Еркі Кодара.

За його словами, Брюссель повинен запропонувати нове правило, яке вимагає від іноземних нафтопереробних заводів інформувати покупців з ЄС про будь-який російський імпорт. Однак досі побоювання щодо різкого зростання цін на дизельне паливо та економічного спаду відлякували чиновників від таких кроків.

У 2022 році ЄС заборонив імпорт російської нафти морським транспортом і разом зі своїми союзниками по G7 запровадив ліміт ціни в 60 доларів за барель для продажу російських вантажів за межами ЄС із використанням західних транспортних і страхових послуг.

Однак план мав кілька обхідних шляхів, які підірвали його ефективність. На додаток до винятку, яке дозволяє країнам ЄС все ще купувати російську сиру нафту, перероблену за межами блоку, додатковий виняток зробили для Болгарії. Їй тимчасово дозволили експортувати паливо російського походження за певних умов.

"Загалом це означало, що сім нафтопереробних заводів, що переробляють московську нафту в Індії, Туреччині та Болгарії, продовжували експорт нафтопродуктів до ЄС. Найбільше палива в блок постачали індійські підприємства, на які припадало дві третини поставок", - йдеться у матеріалі.

Відповідно до звіту, це перероблене паливо потім продавалося легально, в тому числі через західні нафтові фірми та трейдерів, а пізніше прибуло до портів ЄС. За оцінками Global Witness, експорт палива з цих нафтопереробних заводів до ЄС минулого року приніс Кремлю від 870 млн до 1,3 млрд євро.

"Кожний пенні, витрачений на російську нафту, допомагає оплачувати агресивну війну Кремля проти України", - сказав старший аналітик Global Witness Крістофер Ламбін, додавши, що "ЄС повинен закрити лазівку в нафтопереробці".

Нові санкції проти РФ - рішення США та ЄС

Сьогодні стало відомо, що Сполучені Штати Америки вводять понад 500 нових санкцій проти Росії через її війну проти України, а також через смерть російського опозиціонера Олексія Навального.

Також сьогодні Рада ЄС затвердила 13-й пакет санкцій проти режиму Путіна з огляду на другу річницю початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Зокрема, санкції запроваджуються проти тих осіб, які відповідальні за продовження ведення незаконної, неспровокованої і невиправданої агресивної війни Путіна, і проти тих осіб, які суттєво підтримують війну.

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