У Єврокомісії вважають, що дві країни отримують достатньо нафти, і немає потреби в жодних "термінових консультаціях" за участю України.

Європейська комісія закликала Угорщину та Словаччину відмовитися від російської нафти замість того, щоб звинувачувати Україну в нафтовій блокаді. Про це пише Financial Times з посиланням на лист віцепрезидента Єврокомісії, єврокомісара з торгівлі Валдіса Домбровскіса, адресований Будапешту і Братиславі.

Раніше уряди Угорщини та Словаччини звернулися до Єврокомісії з проханням втрутитися в їхню суперечку з Україною і провести "термінові консультації" після того, як Київ запровадив санкції проти російської енергетичної компанії "Лукойл".

Оскільки дві країни залежать від російської сирої нафти, що проходить через Україну трубопроводом "Дружба", який також використовується "Лукойлом", Угорщина і Словаччина заявили, що цей крок загрожує дефіцитом палива.

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Але Домбровскіс зазначив, що наразі обидві країни отримують достатньо нафти, тому жодні термінові консультації з Єврокомісією за участю України не потрібні.

Єврокомісар написав у своєму листі, що Угорщині та Словаччині "потрібно активно займатися диверсифікацією, відмовившись від російського викопного палива". Також він запропонував використовувати альтернативні маршрути постачання нафти, наприклад, через Хорватію.

"Поточний аналіз комісії вказує на достатню пропускну спроможність для Угорщини та Словаччини через альтернативні трубопроводи, такі як трубопровід Janaf Adriatic", - йдеться в листі.

За даними віцепрезидента Єврокомісії, угорська енергетична компанія MOL раніше визнала, що компанія "Лукойл", яка потрапила під українські санкції, не є власником тієї нафти, яка йде транзитом через Україну. Отже, українські санкції не торкнулися поставок нафти в Угорщину.

Нафтовий скандал з Угорщиною та Словаччиною

Як писав УНІАН, раніше віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс запропонував Угорщині та Словаччині скористатися маршрутом імпорту нафти через Хорватію. При цьому він зазначив, що санкції України проти "Лукойла" не несуть загрози для країн ЄС.

Зацікавленість у використанні хорватського маршруту висловив і офіційний Загреб. Однак Угорщина відхилила пропозицію Хорватії використовувати її трубопровідну систему як альтернативу імпорту російської нафти.

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