Європейські чиновники і представники НАТО вважають, що існує період від трьох до семи років, перш ніж у Володимира Путіна може виникнути спокуса випробувати НАТО на міцність.

З огляду на те, що Сполучені Штати зміщують свої пріоритети в бік Азії та Китаю, а також на можливість нового президентства Дональда Трампа, Європі слід робити більше для власного захисту. Як пише NYT, європейські чиновники і представники НАТО вважають, що існує період від трьох до семи років, перш ніж у Володимира Путіна може виникнути спокуса випробувати НАТО на міцність. І в Європи є чотири ключові прогалини, які слід заповнити, якщо європейці серйозно налаштовані зменшити свою залежність від США в питаннях власної оборони.

Гроші

Через десять років після того, як члени НАТО зобов'язалися витрачати 2 відсотки валового внутрішнього продукту на військові потреби, тільки дві третини з них зроблять це до кінця року. Водночас найважливіші європейські союзники, як-от Велика Британія, Франція і Німеччина, не взяли на себе твердого зобов'язання витрачати хоча б 2 відсотки або більше в довгостроковій перспективі, тоді як 2,5 відсотка або навіть 3 відсотки - це те, що справді потрібно європейській обороні.

Чисельність військ

Європейські збройні сили скоротилися після Холодної війни, і багато країн мають у своєму розпорядженні так звані "армії бонсай".

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"Європейські армії занадто малі, щоб впоратися навіть із тим озброєнням, яке у них є зараз", - сказав колишній помічник міністра оборони США Джим Таунсенд.

Але проблема не тільки в чисельності військовослужбовців, а й у дисбалансі між бойовими частинами і "бек-офісами" європейських збройних сил, що призводить до нестачі досвідчених солдатів. Заробітна плата військових порівняно низька; утримати кваліфікованих солдатів складно; і більшість армій, коли вони скорочували свою чисельність після холодної війни, робили це в галузях так званої бойової підтримки, включно з офіцерами розвідки, медичним персоналом і механіками.

Стратегічні чинники впливу

Вони включають комплексну протиповітряну і протиракетну оборону, високоточну артилерію і ракети великої дальності, танкери-дозаправники в повітрі, транспортні літаки як для військ, так і для важкої техніки, такої як танки, літаки повітряного спостереження, складні безпілотники і розвідувальні супутники.

Згідно з дослідженням Міжнародного інституту стратегічних досліджень, європейські сили також мають значні прогалини у військово-морських силах і боєприпасах, що проявляється в їхній нездатності постачати Україні основні артилерійські снаряди в необхідній кількості. Фундаментальні елементи, такі як кількість бойових батальйонів, що перебувають на озброєнні бойових танків, самохідної артилерії та бойових машин піхоти, залишилися незмінними або скоротилися з 2014 року, незважаючи на анексію Криму Росією.

З огляду на ці недоліки, будь-яка велика бойова операція в Європі спиратиметься на сили США, щоб заповнити брак європейських сухопутних, морських і військово-повітряних сил, зазначає Центр стратегічних і міжнародних досліджень.

Європейці також надмірно залежать від американського військового виробництва: близько 63 відсотків європейських військових закупівель припадає на компанії за межами Європейського Союзу, в основному американські.

Ядерна парасолька

НАТО покладається на американську ядерну парасольку як на остаточний засіб стримування російського нападу. Ніхто не припускає, що Вашингтон має намір скласти парасольку, але неминуче виникають сумніви щодо готовності використовувати ядерну зброю для захисту Європи і за яких обставин.

НАТО готується до війни з Росією

НАТО планує створити від 35 до 50 додаткових бригад чисельністю 3-7 тисяч військовослужбовців, щоб повністю реалізувати свої нові плани щодо захисту від нападу з боку Росії.

Водночас генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підкреслює, що Росія повністю занурена у війну проти України, тому немає безпосередньої загрози нападу на Альянс.

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