Європа повинна "подорослішати" і активніше підтримувати Україну після заяв президента США Дональда Трампа про підтримку Києва в поверненні всіх його територій від Росії, заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль.
В інтерв'ю німецькому радіо Deutschlandfunk Вадефуль сказав, що Трамп зрозумів: його власні зусилля переконати кремлівського диктатора Володимира Путіна закінчити війну в Україні зазнали невдачі. "Ми повинні подивитися, чого можемо досягти самі. Ми можемо набагато більше; не всі європейські держави виконали обіцяне Україні. Потрібно розглянути, які ще фінансові та військові варіанти у нас є", підкреслив Вадефуль, передає Reuters.
За словами Вадефуля, коментарі Трампа - це хороші новини для України та Європи, адже президент "має визнати, що його значні зусилля з Путіним досі були безуспішними". Однак він попередив: Європі буде нелегко посилити свої оборонні дії.
Інші новини в контексті заяв Трампа
Раніше УНІАН повідомляв, що Трамп різко обернувся проти Путіна, але це прозріння може бути недовгим. Це не означає, що він упевнений у перемозі України. Одне з пояснень такої різкої зміни риторики Трампа полягає в тому, що американський президент вкрай не любить, коли його принижують.
Військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний і зовсім вважає, що Україна показала Трампу свої козирі, щоб змінити його риторику. "Я більше ніж упевнений, що йому показали українські дрони, і успіхи ударів по нафтопереробних заводах", - підкреслив він.