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Посли країн ЄС погодили запровадження санкцій проти кількох росіян у зв'язку з "чищенням геїв" в Чечні.
Про це у Twitter повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.
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"Посланці ЄС дали "зелене світло" новій серії санкцій за права людини. Цього разу 11 осіб і 4 організації з Китаю, Еритреї, Лівії, Північної Кореї, Росії та Південного Судану", - написав Джозвяк.
За його даними, двоє зазначених у списку росіян понесуть відповідальність за "чистки геїв" в Чечні.
"Зачистка геїв" у Чечні: що відомо
- Тему переслідувань геїв в Чечні у 2017 році підняла "Нова газета". Видання опублікувало статтю, в якій говорилося про затримання і можливі вбивства жителів республіки через їх сексуальну орієнтацію.
- Газета посилалася на анонімні джерела в правоохоронних органах, а також на самих постраждалих. За даними "нової", відомо щонайменше про трьох чоловіків, які були вбиті викрадачами.
- Прес-секретар глави Чечні Альві Карімов, своєю чергою, називав інформацію "Нової газети" "абсолютною брехнею", додавши, що в Чечні у чоловіків "тільки одна орієнтація". Аналогічні заяви робили й інші представники Чечні.
- Згодом стало відомо, що деяким представникам ЛГБТ-спільноти з Чечні вдалося виїхати в інші країни.
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