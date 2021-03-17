Під санкції потрапляють двоє росіян.

Посли країн ЄС погодили запровадження санкцій проти кількох росіян у зв'язку з "чищенням геїв" в Чечні.

Про це у Twitter повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

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"Посланці ЄС дали "зелене світло" новій серії санкцій за права людини. Цього разу 11 осіб і 4 організації з Китаю, Еритреї, Лівії, Північної Кореї, Росії та Південного Судану", - написав Джозвяк.

За його даними, двоє зазначених у списку росіян понесуть відповідальність за "чистки геїв" в Чечні.

"Зачистка геїв" у Чечні: що відомо

Тему переслідувань геїв в Чечні у 2017 році підняла "Нова газета". Видання опублікувало статтю, в якій говорилося про затримання і можливі вбивства жителів республіки через їх сексуальну орієнтацію.

Газета посилалася на анонімні джерела в правоохоронних органах, а також на самих постраждалих. За даними "нової", відомо щонайменше про трьох чоловіків, які були вбиті викрадачами.

Прес-секретар глави Чечні Альві Карімов, своєю чергою, називав інформацію "Нової газети" "абсолютною брехнею", додавши, що в Чечні у чоловіків "тільки одна орієнтація". Аналогічні заяви робили й інші представники Чечні.

Згодом стало відомо, що деяким представникам ЛГБТ-спільноти з Чечні вдалося виїхати в інші країни.

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Автор: Катерина Лиманська