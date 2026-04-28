Ера дронів вже тут: Україна стала полігоном військової революції століття, - Forbes

До 75% втрат на фронті спричиняють дрони, що робить війну масовою, дешевшою та дедалі більш автономною.

Війна в Україні демонструє радикальну зміну характеру бойових дій, де безпілотники перетворилися на ключовий інструмент на полі бою. За оцінками аналітиків, саме дрони нині спричиняють до 75% усіх втрат, що дозволяє говорити про найбільшу військову трансформацію з часів появи танків, пише Forbes.

Останні події лише підкреслюють цю тенденцію: російські військові здаються українським безпілотникам без прямого контакту з солдатами, а морські дрони Києва вже навчилися запускати перехоплювачі для знищення повітряних цілей.

Зокрема, підрозділ 412-та бригада Nemesis вперше в історії сучасної війни перехопив дрон-камікадзе типу Shahed за допомогою ракети, запущеної з морського безпілотника.

Дешева зброя з руйнівним ефектом

Однією з ключових змін стала економіка війни. Дрон вартістю близько тисячі доларів здатен знищувати техніку за мільйони. Масове виробництво лише посилює цей ефект: Україна планує виготовити до 10 мільйонів безпілотників на рік, Росія – понад 6 мільйонів.

Це перетворює дрони на "витратний матеріал", подібний до боєприпасів, і відкриває доступ до високоточної зброї навіть для недержавних груп.

Поле бою стало "прозорим"

Безпілотники забезпечують постійне спостереження, фактично ліквідуючи можливість прихованого пересування. Будь-яка позиція може бути виявлена та атакована в реальному часі.

У відповідь стрімко зростає роль радіоелектронної боротьби, яка стала першою лінією захисту від дронів.

Новим етапом стає автономність: сучасні дрони дедалі частіше здатні діяти без прямого управління людини. А поєднання зі штучним інтелектом відкриває шлях до застосування "роїв" – десятків або сотень безпілотників, якими може керувати один оператор або які виконують місії самостійно.

США намагаються наздогнати

Попри очевидні зміни, США тривалий час недооцінювали роль дронів. Лише нещодавно Пентагон почав масштабні програми закупівель і планує витратити десятки мільярдів доларів на безпілотні системи та засоби боротьби з ними.

Водночас американські обсяги виробництва поки значно поступаються темпам України та Росії.

Аналітики наголошують: дрони – це не просто новий тип зброї, а фундаментальна зміна способу ведення війни. Вони роблять бойові дії дешевшими, масовішими та більш автономними.

"Ера дронів не настає, вона вже тут. Триває гонка за тим, щоб визначити, чи Америка впровадить цю технологію достатньо швидко, щоб стати переможцем у цю нову еру, а не погано підготовленим гравцем, що пасе задніх", - підсумував Forbes.

Війна дронів - головні новини

Днями очільник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що Україна наразі критично залежить від іноземних технологій у виробництві дронів та озброєння. Країна фактично виступає лише користувачем, а не повноцінним виробником.

Водночас солдати українських підрозділів безпілотників та військові США відзначали, що геймери часто володіють навичками, необхідними для успішного керування БПЛА, і є найкращими операторами дронів. Однак за підсумками навчання морських піхотинців американські офіцери все частіше визнають, що найкращими операторами дронів стають люди з досвідом керування мотоциклами або човнами.

