Українські дрони тепер можуть атакувати чверть території та 70% населення РФ, – Bloomberg

Українські БПЛА досягають міст, де більшість людей вважали війну далекою проблемою.

Українські далекобійні дрони тепер можуть вражати цілі на території Росіїна відстані до 1600 км, у зоні ураження перебуває чверть території країни. Як пише Bloomberg, українські безпілотники тепер регулярно вражають цілі в глибині Росії, досягаючи Уральських гір і населених пунктів, де більшість людей вважали війну далекою проблемою.

Так, 25 квітня в Єкатеринбурзі було завдано удару по багатоповерховому житловому будинку – це перша шкода, завдана місту з моменту повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. З початку квітня влада п’ять разів тимчасово призупиняла роботу місцевого аеропорту у відповідь на загрози безпілотників.

"Це стало шоком. Хоча ніхто не загинув, люди нарешті зрозуміли, що місто більше не знаходиться глибоко в тилу", – сказав мешканець Єкатеринбурга Володимир.

Відео дня

Видання зазначає, що цей удар має символічне значення для Єкатеринбурга, адже раніше вважалося, що він знаходиться поза зоною досяжності війни. Місто розташоване на східному боці Уралу, приблизно за 1700 кілометрів від українського кордону, і під час Другої світової війни слугувало тиловою базою, куди з міркувань безпеки було перенесено заводи, оскільки місто вважалося таким, що перебуває поза зоною досяжності атак з Європи.

До чверті території Росії тепер у зоні досяжності

Bloomberg підкреслює, що оскільки війна на передовій зайшла в глухий кут, безпілотники відіграють дедалі важливішу роль. Обидві сторони тепер щодня завдають ударів по містах одна одної сотнями безпілотних літальних апаратів.

При цьому Україна стає дедалі ефективнішою у своїй кампанії, завдаючи ударів по російських нафтопереробних заводах, заводах з виробництва добрив та портах, що використовуються для експорту енергоносіїв, що скорочує доходи Кремля та обмежує його можливості отримувати вигоду від підвищення цін, спричиненого конфліктом на Близькому Сході.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Київ планує розширити нанесення ударів на великі відстані. За його словами, Україна тепер здатна наносити удари по Росії на відстані понад 1500 кілометрів.

"Це робить чверть російської території – де проживає понад 70% населення – доступною для українських безпілотників".

Україна також атакувала кілька літаків Су-57 і Су-34 на російській авіабазі у Челябінській області. Ця область розташована на південному Уралі, неподалік від кордону з Казахстаном, і знаходиться приблизно за 1500–1700 кілометрів від України. Челябінськ залишається важливим центром металургійної, військової та аерокосмічної промисловості РФ, при цьому, за даними Росавіації, з початку квітня місто регулярно піддається атакам українських безпілотників.

Минулого тижня безпілотники також спричинили пожежу та пошкодили установку первинної переробки на нафтопереробному заводі "Пермнефтегазо-інженерний завод" ПАТ "Лукойл" у Пермській області, ще одному районі Уралу, приблизно за 1500 кілометрів від кордону.

Атаки по Росії

У ніч на 5 травня щонайменше в 18 регіонах РФ оголошувалася ракетна небезпека. При цьому вперше ракетну небезпеку оголосили за 2 тисячі кілометрів від кордону з Україною – у Ханти-Мансійському автономному окрузі.

Російські Telegram-канали пишуть, що уражено військовий завод "ВНІІР-Прогрес" у Чебоксарах – столиці Чувашії. Це підприємство виробляє для російської армії антени "Комета", що захищають дрони від українських засобів РЕБ. На завод "заглянула" крилата ракета FP-5 "Фламінго".

Також під ударом опинився один з найбільших у РФ НПЗ "Киришинефтеоргсинтез" у Ленінградській області.

Вас також можуть зацікавити новини: