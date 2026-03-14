Помер видатний сучасний філософ Юрген Габермас

Помер один із найвпливовіших філософів Німеччини Юрген Габермас. Йому було 96 років.

Видавництво Габермаса, Suhrkamp, повідомило, що філософ помер сьогодні в місті Штарнберг, поблизу Мюнхена.

Хто такий Юрген Габермас

Габермас народився 18 червня 1929 року в Дюссельдорфі. Філософ народився з вродженою розщелиною піднебіння і в дитинстві переніс безліч операцій. Це багато в чому сформувало його подальші роздуми про природу мови.

На момент поразки нацистської Німеччини йому було 15 років. Пізніше він згадував, як усвідомив реальність нацистських злочинів, зазначаючи, що без цього він би не прийшов до філософії та соціальної теорії. "Ти раптом побачив, що жив у політично злочинній системі", – говорив він.

Шлях у філософії

У 1960-х він почав викладати філософію та соціологію в Університеті Франкфурта і вважався одним із головних союзників студентського протестного руху.

Габермаса вважали найвпливовішим німецьким філософом. Він брав участь у всіх головних післявоєнних дискусіях і був переконаний, що тільки об’єднана Європа може протистояти націоналізму.

У різні роки він виступав проти ядерних випробувань і правих популістів, а також критикував німецьких канцлерів від Гельмута Коля до Ангели Меркель.

Він був представником другого покоління Франкфуртської школи та одним із головних теоретиків так званої критичної теорії. Найбільшу популярність йому принесла праця "Теорія комунікативної дії", опублікована 1981 року, в якій він розвивав ідеї про роль раціонального діалогу в демократичному суспільстві.

Його праці вплинули на філософію, соціологію та політичну теорію другої половини XX і початку XXI століття.

Габермас і Україна

Останній і найбільш суперечливий виступ Габермаса був у 2022 році і стосувався України. Тоді він підтримав стриманий підхід тодішнього канцлера Німеччини Олафа Шольца до виділення військової допомоги Україні. А незабаром він і зовсім закликав розпочати переговори з Кремлем.

На це різко відреагував тодішній український посол у Німеччині Андрій Мельник. Він назвав Габермаса "ганьбою німецької філософії" і заявив, що такі погляди змусили б Канта і Гегеля "перевернутися в труні".

Пізніше Габермас намагався виправдатися і пояснював свою позицію, мовляв, напад на Україну – це "доленосне порушення" європейської післявоєнної заборони на "архаїчну жорстокість війни".

