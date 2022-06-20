Санкції в даний час застосовуються щодо залізниць.

Заборона на транзит продукції зі сталі і чорних металів між основною територією Росією і Калінінградською областю РФ через Литву - це не рішення Литви, а санкції Євросоюзу щодо Росії.

Про це заявив глава литовського МЗС Габріелюс Ландсбергіс.

"По-перше, це не дії Литви, це європейські санкції, які будуть застосовуватися з 17 червня, а санкції зараз застосовуються залізницями, які інформують своїх клієнтів про те, що товари, що потрапили під санкції з 17 червня, — це сталь і інша продукція, вироблена із залізної руди, яка більше не буде імпортуватися через Литву, це здійснюється у консультаціях з Європейською Комісією", — заявив Ландсбергіс в понеділок перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі.

Нагадаємо, РФ недвозначно погрожувала Литві через заборону транзиту товарів в Калінінградську область. Влада каже, що заборона транзиту "може стати підставою для дуже жорстких і абсолютно законних дій".

Крім того, МЗС РФ викликало тимчасову повірену в справах Литви Віргінію Умбрасене. Там їй було заявлено, що якщо найближчим часом вантажний транзит в Калінінградську область не буде відновлений в повному обсязі, Росія залишає за собою право на дії щодо захисту своїх національних інтересів.

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