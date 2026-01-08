Сікорський назвав головну умову справедливого закінчення війни в Україні

Воєнна підтримка України і стійкі санкції мають змусити Росію сісти за стіл переговорів, вважає очільник польського МЗС.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що, аби війна в Україні завершилася справедливим чином, російські еліти мають визнати, що вторгнення Росії було помилкою. Про це він сказав в інтерв’ю для TVP World.

"Ми здобудемо справедливе вирішення лише тоді, коли російські еліти дійдуть висновку, що первісне вторгнення було помилкою і що мета відбудови Російської імперії є недосяжною", - наголосив Сікорський.

Водночас він застеріг західних партнерів від пошуку швидких компромісів, які можуть залишити Україну вразливою перед поновленням агресії.

За словами польського міністра, керівництво Росії досі вірить, що час на її боці, незважаючи на великі втрати на полі бою та зростаючий економічний тиск. Він вважає, що лише постійні санкції і воєнна підтримка для України можуть змусити Москву переглянути її стратегію.

Як посадити Росію за стіл переговорів

"Подальша деградація російської економіки посадить Росію за стіл переговорів. Путін досі мріє про підкорення усієї України, що є недосяжним", - переконаний глава МЗС Польщі.

Сікорський підкреслив, що російські обмежені територіальні здобутки за останній рік досягнуті ціною втрат десятків тисяч солдат - можливо, навіть понад 100 тисяч. На його думку, з такими темпами на завоювання України знадобилися б десятиліття.

Жодного "Мінська-3" не має бути

Сікорський застеріг не повторювати минулі дипломатичні провали, згадуючи про так звані Мінські домовленості, які з’явились після початкової агресії Росії проти України у 2014 році. За його словами, ті домовленості були погоджені без участі країн Центральної і Східної Європи і не змогли запобігти повномасштабному вторгненню у 2022 році.

"Нам не потрібен Мінськ-3", - наголосив Сікорський.

На його переконання, будь-яке урегулювання має зберегти в Україні захищені кордони і свободу інтегруватися до Європейського Союзу.

Роль Китаю у наданні допомоги Росії

Щодо Китаю, то Сікорський не вважає, що Пекін перетнув "червону лінію" в озброєнні Росії.

"У мене були відверті розмови з моїм китайським колегою, і під час одного з них він сказав мені, на мою думку, доволі розумно, що якби Китай допомагав Росії у війні таким чином, як ми європейці це робимо - війна би завершилася до цього часу. Китай постачав Росії різноманітні товари, у тому числі подвійного призначення, але не справжню летальну зброю", - повідомив очільник МЗС Польщі.

Допомога Польщі для України

Сікорський повідомив, що Варшава доставила в Україну 48 траншів військової допомоги і долучилася до закупівлі американське озброєння.

Він додав, що Україна тепер передислоковує частину виробництва дронів і ракет до Польщі, використовуючи програми ЄС, спрямовані на розвиток європейської оборонної промисловості.

Окремо глава МЗС нагадав, що президент Польщі Кароль Навроцький виключив можливість відправки польських військ в Україну, на відміну від деяких інших країн, які готові це зробити.

Також він вважає, що у майбутньому Європа має брати більшу відповідальність за свою оборону, незалежно від політики США.

"Нам треба розбудувати армію, якій Путін буде неохоче кидати виклик. Лише тоді Росія прийме, що ця війна була стратегічною помилкою", - додав Сікорський.

Майбутнє війни в Україні

Як повідомляв УНІАН, на переконання президента України Володимира Зеленського, саме від дій союзників залежить, наскільки довго Росія буде спроможною продовжувати повномасштабну війну, бо наразі Путін не бажає закінчувати бойові дії.

На думку колишнього очільника Головного управління розвідки Міноборони України, а нині – керівника Офісу президента Кирила Буданова, у 2026 році Росія намагатиметься отримати повний контроль над Донецькою і Запорізькою областями.

