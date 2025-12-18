Президент України не думає, що економіка Путіна спроможна вести далі війну у великих масштабах.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував нові заяви російського диктатора Володимира Путіна про війну в Україні, зазначивши, що від дій союзників залежить, наскільки довго Росія буде спроможною продовжувати повномасштабну війну. Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час онлайн-брифінгу в WhatsApp.

"Передовсім сигнали, які дає Путін, абсолютно не нові для нас. Я завжди казав, що він не хоче закінчувати війну. Питання, чи може він її продовжити? Це питання вже залежить від наших партнерів, від їх тиску, передусім санкційного, але й дипломатичного", - відзначив Зеленський.

Як зауважив глава держави, нині американські колеги у публічному і не публічному форматі стверджують, що Путін нібито "готовий до закінчення війни".

Розбіжності щодо узгодження проєкту угоди про мир

Водночас, як відзначив президент, Україна підтримує ініціативи американців.

"Ми не згодні з усіма рисами тих чи інших майбутніх домовленостей. Ви про це знаєте. Є у нас деякі розбіжності щодо територіального питання, фінансування, щодо frozen assets (заморожених активів), і є ще деякі питання, які не узгоджені", - повідомив Зеленський.

Очікування тиску на Росію від США

"Але, тим не менш, я не думаю, що економіка Путіна спроможна продовжувати цю війну у цих обсягах, які були до цього. Якщо санкції дійсно будуть діяти. І якщо Сполучені Штати будуть чесними й відкритими. Якщо Путін зараз буде гальмувати цю дипломатичну хвилю, - а зараз вона така найбільша за останній час, - то Сполучені Штати будуть тиснути на них більше. Подивимось", - наголосив Зеленський.

Плани Росії у війні

Як повідомляв УНІАН, на днях стали відомі витрати Росії на війну проти України у 2025 році. Йдеться про 5,1 відсотка валового внутрішнього продукту (ВВП). Для порівняння, на охорону здоров'я 2024 року Росія виділила 3,7% ВВП.

Водночас Путін напередодні заявив, що планує досягти своїх територіальних цілей в Україні - дипломатичним чи військовим шляхом.

