Серед лідерів за запитами на притулок - сирійці.

Понад 77 500 осіб вперше звернулися з проханням про надання міжнародного захисту в Євросоюзі в серпні, що стало найвищим показником з 2016 року.

За даними Євростату, серпневий показник на 17% більший в порівнянні з липнем 2022 року і на 54% більший в порівнянні з серпнем 2021 року, пише "Європейська правда".

Серед заявників найбільшу групу становили сирійці (11 860 осіб, які подали заяву вперше), за ними йшли афганці (10 675), індійці (4170), турки (4105) і венесуельці (3565).

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Хоча на початку цього року після вторгнення Росії спостерігалося значне збільшення кількості українських заявників, які вперше звернулися за притулком (з 2370 у лютому до 12 890 у березні), з того часу їхня кількість зменшилася - з 1510 у квітні до 915 у серпні. Це пов'язано з тим, що переважна більшість осіб, які тікають з України, користуються тимчасовим захистом і не звертаються з проханням про надання притулку.

Німеччина була країною-членом ЄС, яка повідомила про найбільшу загальну кількість осіб, які вперше звернулися з проханням про надання притулку в ЄС. У серпні 16 950 осіб попросили притулку в Німеччині, що становить 22% від загальної кількості заявок у ЄС.

За Німеччиною слідували Австрія (14 030, 18%), Франція (11 900, 15%), Іспанія (8 650, 11%) та Італія (5 985, 8%). На ці п'ять країн припадає 74% від загальної кількості заявок.

У співвідношенні до чисельності населення країни, найвищий показник зареєстрованих вперше заявників у серпні був зафіксований в Австрії (1563 заявники на мільйон населення), за нею йдуть Кіпр (1482) і Хорватія (351). Найнижчий показник в Угорщині.

Українські біженці в ЄС

За даними управління Верховного комісара ООН у справах біженців, близько 4,5 млн українських біженців наразі зареєстровані за різними схемами захисту у країнах Європи, багато з них у країнах ЄС, які межують з Україною – Словаччині, Польщі, Угорщині та Румунії.

Єврокомісія продовжить на рік правила прийому та надання захисту українським біженцям.

Також у країнах Східної Європи готуються прийняти нову хвилю біженців через зимові холоди і атаки росіян на об'єкти енергетики. За прогнозами ВООЗ, через ці причину з України можуть поїхати ще 2-3 млн осіб.

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