Країни мають намір добитися покарання винних у збитті українського літака.

Україна і Канада готуються до нового етапу переговорів з Іраном у справі збитого іранськими військовими літака "Міжнародних авіаліній України".

Як повідомляє пре-служба МЗС України, про це йшлося під час телефонної розмови міністра закордонних справ України Дмитра Кулеб з канадським колегою Марком Гарно.

"Співрозмовники скоординували подальші дії з формування спільної позиції до наступного етапу переговорів з Іраном щодо збиття рейсу «Міжнародних авіаліній України» PS752. Сторони підтвердили незмінний пріоритет досягнення справедливості для жертв та їхніх родичів, забезпечення невідворотності покарання винних у цій трагедії", - йдеться у повідомленні.

Окремою темою розмови стала подальша робота новоствореної Українсько-канадської робочої групи з питань мобільності.

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Збиття літака МАУ: що відомо про трагедію та переговори з Іраном

8 січня 2020 року в Ірані розбився літак МАУ, що виконував рейс за маршрутом Тегеран-Київ. Загинули 176 осіб. На борту Boeing 737 перебували 11 громадян України, в тому числі 9 членів екіпажу, а також громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини і Великої Британії.

Через три дні президент Ірану Хасан Рухані визнав, що український лайнер було збито "в результаті ненавмисної людської помилки" і пообіцяв притягнути винних до відповідальності.

У липні Іран передав бортові самописці з літака до Франції для проведення досліджень.

В середині грудня в Канаді заявили, що розслідування Іраном катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України" не викликає довіри.

Керівник української групи переговорників з Іраном щодо катастрофи українського літака Євген Єнін заявив, що Україна звернеться до Міжнародного суду ООН, якщо переговорні можливості з Іраном будуть вичерпані.

Нещодавно стало відомо про появу секретних аудіозаписів, які свідчать, що влада Ірану ніколи не розкриє правду про збиття українського літака. За даними канадського телеканалу CBC News, уряд Канади і безпекові установи вивчають секретні аудіозаписи, на яких чоловік, якого джерела ідентифікували як главу Міністерства закордонних справ Ірану, обговорює ймовірність того, що літак МАУ збили навмисно.

Наприкінці лютого 2021 року Україна передала іранській стороні зауваження та пропозиції до проекту звіту щодо причини збиття літака і наполягала, аби Іран долучив їх до фінального документа.

17 березня Кулеба заявив, що Іран не врахував зауваження України і з маніпуляціями оприлюднив остаточний звіт про технічне розслідування щодо збиття українського літака.

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Автор: Віталій Саєнко