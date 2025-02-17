Завтра він має зустрітися із Ердоганом.

Президент України Володимир Зеленський вже прибув до Туреччини, завтра у нього заплановано зустріч із турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом.

За даними турецької газети Hurriyet, літак із українським президентом та супроводжуючою його делегацією приземлився в анкарському аеропорту імені Есенбога, їх зустріли представники влади. Очільник офісу президента Туреччини Фахреттін Алтун повідомив, що у вівторок, 18 лютого, лідери зустрінуться в президентському комплексі:

"Під час переговорів будуть розглянуті партнерські відносини між Туреччиною та Україною в усіх їхніх аспектах, а також обговорюватимуться кроки, які необхідно здійснити для подальшого зміцнення співпраці між країнами. В рамках візиту ми також обміняємося думками щодо останніх подій в Україні та інших регіональних і глобальних питань".

Поїздки Зеленського за кордон

Нагадаємо, вчора президент України разом із першою леді Оленою Зеленською прибули з офіційним візитом в Об'єднані Арабські Емірати.

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Також відомо, що у президента запланований візит до Саудівської Аравії, де саме мають відбутися переговори між представниками США та Росії. Зеленський заявляв, що не планує там зустрічей із росіянами та американцями.

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