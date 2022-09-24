Глава держави зазначив, що для України цей тиждень був результативний, країна показала, що не тільки правда за нами, а й сила за нами.

Російська пропаганда втрачає вплив навіть там у світі, де Україні ще тільки належить забезпечити міцні інформаційні позиції.

Про це сказав президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні наприкінці 212-го дня війни.

"Завдяки порядності України та конструктивному бажанню нашої держави допомагати іншим маємо непересічний результат: російська пропаганда втрачає вплив навіть там у світі, де нам іще тільки належить забезпечити міцні інформаційні позиції, зокрема в країнах Глобального півдня. Це Латинська Америка, Африка, Південна Азія", - сказав президент.

Відео дня

Він нагадав, що сьогодні завершуються заходи у Нью-Йорку в межах участі нашої держави в черговій сесії Генеральної Асамблеї ООН. Україна запропонувала на Генасамблеї формулу миру, свій шлях до стабілізації міжнародних відносин.

"І це було точно почуто світом. Реакція на мій виступ на Генасамблеї – цілком позитивна. Різні країни однаково хотіли почути конкретику. Конкретику про те, як можна відновити мир, як завершити цю війну. Україна представила своє бачення. Чітке, логічне, справедливе й реалістичне", - сказав Зеленський.

При цьому, за його словами, Росією було представлено недолугі виправдання та скарги.

"Постійна брехлива пропаганда, від якої світ давно втомився, але російські представники досі її повторюють. Очевидний контраст з нами. Я вдячний усім лідерам держав, усім політикам, громадським діячам, культурним і бізнесовим лідерам, які висловили нам свою підтримку на Генасамблеї та всіх заходах в Америці цього тижня", - зазначив президент.

За словами глави держави, це був результативний для України тиждень.

"Багато різних активностей – за моєю участю, за участю першої леді України, за участю премʼєр-міністра та міністра закордонних справ. Україна показала, що не тільки правда за нами, а й сила за нами, ініціатива за нами, впевненість", - додав Зеленський.

Російська пропаганда у світі: що відомо

Росія витратила шалену суму коштів на лобіювання своїх інтересів у світі. Видання CNN з посиланням на доповідь американської розвідки довідалося, що з 2014-го року на іноземних політиків та партії у понад 3 десятках країн пішло близько 300 мільйонів доларів. Завданням такого фінансування, стверджують джерела видання, було отримання підтримки для підриву демократій у всіх цих країнах.

У Німеччині переживають, що російська пропаганда "вбиватиме клин" у їхнє суспільство. Зокрема очікується, що РФ запустить низку фейків про дефіцит газу й продовольства у Німеччині.