Три країни ЄС продовжують блокувати імпорт агропродукції з України

У Європейському Союзі загострюється ситуація довкола імпорту української аграрної продукції. У Польщі, Угорщині та Словаччині продовжують діяти власні обмеження на ввезення окремих категорій товарів з України. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на високопосадовця ЄС, обізнаного з перебігом переговорів.

За його словами, зазначені країни запровадили односторонні заборони, попри чинну Угоду про поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі між Україною та ЄС (ГВЗВТ), яка передбачає спільні механізми регулювання ринку та захисні інструменти у разі надлишкового імпорту.

У Брюсселі наголошують, що причини таких рішень мають переважно політичний характер, оскільки оновлена торговельна угода вже містить інструменти для реагування на можливі ринкові дисбаланси без запровадження заборон на національному рівні.

Європейська комісія продовжує переговори з Варшавою, Будапештом і Братиславою, вимагаючи від них скасувати односторонні обмеження та перейти до узгоджених у межах ЄС механізмів регулювання імпорту.

Водночас раніше деякі країни, зокрема Румунія та Болгарія, вже відмовилися від прямих заборон і перейшли до системи ліцензування, погодженої з Україною та Єврокомісією.

Окремо зазначається, що конфлікт навколо агроекспорту виник на тлі оновлення торговельних правил між Україною та ЄС, які мали забезпечити більш збалансовані умови доступу на ринок.

У Брюсселі підкреслюють, що продовження національних заборон суперечить спільній торговельній політиці ЄС і залишається предметом дипломатичного врегулювання.

Нагадаємо, за інформацією Bloomberg, Україна планує збільшити обсяги експорту кукурудзи в наступному сезоні, попри дефіцит добрив, спричинений війною в Ірані. Як стверджує голова Української зернової асоціації Микола Горбачов, експорт кукурудзи може досягнути 26 мільйонів тонн, що на 18% більше, ніж роком раніше. На ці показники вплинула більш сніжна зима, що сприяло підвищенню вологості ґрунту, тому врожаї можуть загалом збільшитися на 4%.

