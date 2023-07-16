Путіну доведеться зробити вибір, відзначив радник Байдена.

Вихід із зернової угоди у майбутньому коштуватиме Росії величезних дипломатичних витрат.

Таку заяву зробив радник президента Сполучених Штатів Америки з національної безпеки Джейк Салліван в інтерв'ю CBS News. На питання, чи бачать вони ознаки того, що Путін може продовжити дію угоди, він відповів ухильно. "Я не можу передбачити, що зробить Володимир Путін. Протягом останніх місяців він був "на всі боки" щодо цієї ініціативи", - сказав він.

Салліван вважає, що існує ймовірність як виходу Російської Федерації із зернової ініціативи, так і продовження участі у ній.

Відео дня

"Якщо вона вийде з неї, решта світу подивиться на це і скаже, що Росія повернулася спиною до того, щоб країни глобального Півдня, Африки, Латинської Америки та Азії могли отримувати необхідне їм продовольство за доступними цінами. І я думаю, що в майбутньому це буде коштувати Росії величезних дипломатичних витрат. Тож це вибір, який доведеться зробити Володимиру Путіну. Ми готові до будь-якого сценарію і тісно співпрацюємо з українцями над цим", - підкреслив радник Байдена.

Зернова угода: останні новини

Як відомо, 22 липня минулу року у Стамбулі Україна, Туреччина та ООН підписали угоду про розблокування портів та вивезення українського зерна. Термін її дії закінчується 17 липня.

Росія постійно шантажує світ продовженням цієї угоди, вимагаючи піти на поступки та підключити "Россельхозбанк" до системи SWIFT. Незадовго до її завершення Путін оголосив, що вони можуть "призупинити" свою участь в ній.

Нещодавно президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган виступив за необхідність продовження зернової угоди та збільшення термінів її дії. Згодом він сказав, що вони з Путіним порозумілися, що угоду потрібно продовжити. Водночас у Кремлі кажуть, що не робили таких заяв.

За даними журналістів, сьогодні вранці одеський порт залишило останнє судно, яке слідувало в рамках цієї угоди.

Вас також можуть зацікавити новини: