Раніше Meta попередила, що може закрити Facebook і Instagram в Європі через проблеми з передачею даних в США.

Європейські міністри відреагували на попередження Meta про можливе припинення роботи Facebook і Instagram по всій Європі.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

Новий міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив журналістам під час зустрічі в Парижі: "Після того, як мене зламали, я чотири роки жив без Facebook і Twitter, і життя було фантастичним".

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Своєю чергою міністр фінансів Франції Брюно Ле Мер додав: "Я можу підтвердити, що життя було б дуже хорошим без Facebook, що ми б жили дуже добре без Facebook".

Такі заяви міністри зробили, коментуючи попередження Meta про те, що Facebook і Instagram можуть бути закриті по всій Європі.

Meta може закрити Facebook і Instagram в Європі

Марк Цукерберг та його команда розглядають можливість закриття Facebook та Instagram у Європі, якщо Meta не зможе обробляти дані європейців на серверах США.

Обмін даними між країнами і регіонами має вирішальне значення для надання послуг і таргетованої реклами, наголосила корпорація.

Раніше для передачі даних використовували трансатлантичну структуру під назвою Privacy Shield. Однак цей договір був анульований Європейським судом у липні 2020 року через порушення захисту даних.

З тих пір ЄС і США працюють над новою або оновленою версією договору.

У коментарі виданню City AM представник Meta сказав, що у корпорації "немає абсолютно ніякого бажання і планів піти з Європи".

"Але проста реальність полягає в тому, що Meta та багато інших підприємств, організацій та служб покладаються на передачу даних між ЄС та США для надання глобальних послуг", - додав представник.

У корпорації наголосили, що компаніям потрібні чіткі глобальні правила для захисту трансатлантичних потоків даних в довгостроковій перспективі.

"Як і більше 70 інших компаній з різних галузей, ми уважно стежимо за можливим впливом змін на нашу діяльність в Європі", - уклав він.

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