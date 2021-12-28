Багато японців живуть у крихітних помешканнях, більше того - вони уміють зробити їх комфортними й затишними.

У японському Токіо багато людей звикли жити в домівках, в яких ледве поміщається обідній стіл. Мінімалістичний спосіб життя вважається тут цілком нормальним. Тутешні мешканці не прив'язуються до речей.

Про це йдеться в сюжеті каналу BBC News Ukrainian.

"Орендна плата в Токіо дуже висока, що не по кишені більшості орендарів. А все тому, що земля надзвичайно дорога, тож набагато дешевше й вигідніше винаймати невелике житло", - розповів журналістам агент із нерухомості Хіроакі Намікава.

Так, площа найменших квартир - близько 6 кв. м. Агенти з нерухомості обов'язково перед оглядом надсилають своїм клієнтам фото й звертають їхню увагу на те, що квартира "дуже маленька".

Читайте такожВперше за 20 років зросла кількість людей, які живуть за межею бідності – ООН"Я обрав цю квартиру, бо у неї низька орендна плата, а також через те, що вона в новобудові. Я шукав житло в центрі, неподалік від університету, в якому я навчаюсь. А ще я хотів бути самостійним. Тут є все необхідне для життя, нічого зайвого", - розповів Кентаро Харуяма, мешканець мікробудинку.

Капсульну вежу "Нагакін" побудували у 1972 році, вона грунтується на концепції метаболізму та є першою у світі житловою будівлею капсульного типу зі збірними модулями. Спочатку планувалося, що у такі будівлі орендуватимуть бізнесмени, та люди почали мешкати у них на постійній основі.

Ясухіро Ямасіта, архітектор і засновник ательє "Текуто" розповів, що у своїх проектах мікробудинків вони використовують якомога меншу кількість матеріалів та кольорів. За його словами, в одній з будівель він навіть розмістив приміщення під землею, а про вікна там навіть й думати не доводилося.

"У Японії є таке прислів'я: щоб стояти, потрібна половина мата татамі, щоб спати - один мат татамі. Це означає, що людині не потрібно багато місця. Такий спосіб мислення характерний для нашої культури. Нам не потрібно нічого зайвого, що дозволяє ефективно використовувати маленький простір", - підсумовується в сюжеті.

Раніше IKEA анонсувала оренду квартир розміром 10 кв.м у столиці Японії Токіо. Це, на думку компанії, допоможе розв'язати проблему перенаселення міста.

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