Байден подарував Путіну пару своїх фірмових сонцезахисних окулярів-авіаторів і скляну скульптуру американського бізона.

Президент Росії Володимир Путін подарував Джо Байдену ручку і письмовий набір за 12 тисяч доларів на їх першому саміті президентів у Женеві в 2021 році під час короткочасного потепління у відносинах, яке закінчилося вторгненням Путіна в Україну вісім місяців по тому.

Письмовий набір став найдорожчим подарунком, отриманим Байденом від іноземного лідера в тому році, пише Bloomberg.

Обмін подарунками відбувся під час 2,5-годинного саміту в Женеві в червні 2021 року, який зараз є найвищою точкою в американо-російських відносинах, які погіршилися напередодні вторгнення Путіна в Україну рік тому.

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У той час Білий дім заявив, що Байден подарував Путіну пару своїх фірмових сонцезахисних окулярів-авіаторів і скляну скульптуру американського бізона, але ні Білий дім, ні Кремль в той час не розкрили інформацію про подарунок Путіна.

Президент України Володимир Зеленський у 2021 році подарував Байдену прапор США, вартість якого оцінюється в 700 доларів, згідно зі звітом, в якому детально описані подарунки іноземних урядів федеральним службовцям.

Відносини США і РФ-останні новини

У Сполучених Штатах Америки вважають, що Росія провела провальне випробування ракети "Сармат" під час візиту Джо Байдена в Україну. За словами двох офіційних осіб США, випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети відбувся в понеділок.

Під час виступу з посланням до Федеральних Зборів РФ Путін заявив, що Росія призупиняє участь у договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь з США. Також він доручив забезпечити готовність до випробування російської ядерної зброї.