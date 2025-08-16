Для України все могло пройти гірше.

Президент США Дональд Трамп після зустрічі з російським лідером на Алясці виглядав засмученим і втомленим. Судячи з його виразу обличчя і слів, він не уклав жодної значущої угоди, яка, на його думку, була б успішною, пише CNN.

Як зазначає видання, заява Трампа про те, що залишилися невирішені "важливі" питання, свідчить про відсутність зрушень у таких питаннях, як територія, яку хоче Путін, і припинення вогню. Однак російський диктатор у результаті все одно отримав дві величезні переваги.

"По-перше, вражаюча картина зустрічі з червоною доріжкою в Сполучених Штатах видається незвичною формою репутаційної реабілітації військового злочинця. Для багатьох українців це було жахливе видовище, ще більше затьмарене тим, що очільник Кремля назвав Україну "братньою" країною, незважаючи на вбивства її мирних жителів упродовж трьох із половиною років", - пише видання.

По-друге, зазначається в статті, Путін виграв час.

"Путін отримав більше часу для своїх військ для просування по лінії фронту. Неясно, чи достатньо розгніваний Трамп, щоб найближчими днями пішли вторинні санкції. Але Путін, схоже, не поспішав, пропонуючи подальші зустрічі і продовження роботи. Час має значення, оскільки літній наступ Путіна наближається до перетворення поступових успіхів на стратегічні перемоги", - йдеться в аналізі.

Водночас, зазначає CNN, для України все могло пройти гірше.

"Зрештою Україна прокинеться у світі, який не змінився. Жахливий світ, але без раптового зближення США і Росії або угоди, яку потрібно було б проковтнути".

Зустріч Трампа і Путіна

В інтерв'ю Fox News після зустрічі Трамп заявив, що вона пройшла "на 10 балів". Водночас він сказав, що на зустрічі на Алясці не вдалося досягти угоди з важливих пунктів.

Джон Болтон, колишній радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки, розповів, що йому стало зрозуміло, хто вийшов переможцем із зустрічі американського лідера і президента Росії Володимира Путіна.

"Трамп не програв, але Путін явно виграв. Трамп не отримав нічого, крім нових зустрічей", - сказав Болтон.

