Трамп заявив, що саміт пройшов "напрочуд добре, враховуючи обставини".

Президент США Дональд Трамп на запитання про те, як би він оцінив зустріч із Володимиром Путіним, заявив, що саміт пройшов "напрочуд добре, з огляду на обставини", і що це була "дуже хороша зустріч".

В інтерв'ю Fox News після зустрічі Трамп заявив, що вона пройшла "на 10 балів", незважаючи на те, що раніше заявляв журналістам, що якби сьогодні не було досягнуто перемир'я, він був би незадоволений.

"Я думаю, що зустріч пройшла на 10 балів у тому сенсі, що ми чудово порозумілися. І це добре, коли дві великі держави ладнають, особливо якщо вони ядерні. Знаєте, ми - номер один у світі, вони - номер два. І це дуже важливо. Це дуже важливо", - сказав Трамп.

При цьому він сказав, що на зустрічі на Алясці не вдалося досягти угоди з важливих пунктів.

Він зазначив, що є "один або два досить важливих пункти", за якими він не зміг досягти угоди з Володимиром Путіним.

При цьому Трамп відмовився розкривати подробиці.

Зустріч на Алясці - інші заяви Трампа

Після зустрічі з Путіним Трамп заявив, що порадить Зеленському укласти угоду, однак не уточнив її деталі.

"Тепер усе залежить від Зеленського. І від європейських країн вони також мають бути трохи залучені", - сказав Трамп.

Він додав, що найближчим часом може бути організовано зустріч за його участю, Зеленського і Путіна. Президент заявив, що поки що не планує запроваджувати нові санкції проти РФ та її торговельних партнерів.

