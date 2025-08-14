Таку обіцянку, за словами Барро, дав європейським партнерам президент США.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним вимагатиме припинення вогню в Україні.

Як повідомив очільник Міністерства закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро в соцмережі Х, така заява американського лідера пролунала під час віртуального саміту з європейськими лідерами.

За його словами, Трамп також додав, що переговори щодо територій "відбуватимуться лише за присутності Володимира Зеленського під час наступної зустрічі".

Крім того, американський лідер під час зустрічі сказав, що "США долучаться гарантій безпеки, розроблених коаліцією країн-добровольців, обʼєднаних Францією, Великою Британією та Німеччиною".

Переговори Трампа і Путіна

Саміт між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним відбудеться на Алясці 15 серпня. України та представників Європи за столом перемовин не буде.

Президент США в розмові з європейськими партнерами запевнив, що не обговорюватиме територіальні питання під час зустрічі з Путіним. Він сказав, що намагатиметься досягти припинення вогню.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс також заявив, що у Вашингтоні не вестимуть з РФ переговори про завершення війни без України чи Європи.

