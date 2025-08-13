Таку заяву Венс зробив під час розмови з європейськими партнерами.

Віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс запевнив президента України Володимира Зеленського та європейських союзників у тому, що Вашингтон не буде вести переговори з Росією про завершення війни без України чи Європи.

Про це з посиланням на двох неназваних німецьких урядовців пише NBC News. Зазначається, що така заява Венса пролунала під час сьогоднішньої телефонної розмови, участь у якій взяли представники США, України, Європи і НАТО.

Крім того, за словами співрозмовників журналістів, президент Трамп, віцепрезидент Венс та інші члени адміністрації США, які брали участь у розмові, "проявили великий інтерес до того, що Україна та європейські союзники вважають ключовими моментами в дипломатичних переговорах".

Переговори США і Росії

15 серпня на Алясці має відбутися зустріч між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним. Як писало WSJ, Трамп не планує обговорювати з правителем РФ питання територій. Натомість він домагатиметься припинення вогню в російсько-українській війні.

Водночас видання The Telegraph пише, що Трамп, імовірно, запропонує Путіну ресурси Аляски і Донбасу в обмін на мир. Зазначалося, що існує низка стимулів, "одним із яких може бути потенційна угода щодо мінералів або рідкісноземельних ресурсів".

