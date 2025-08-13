Президент США провів розмову з європейськими партнерами, де поділився планами.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним 15 серпня на Алясці не обговорюватимуть територіальні питання.

Про це пише The Wall Street Journal. Зазначається, що американський лідер домагатиметься негайного припинення вогню в російсько-українській війні, про що він сказав європейським партнерам під час відеоконференції.

До Трампа на віртуальному саміті приєдналися віцепрезидент Джей Ді Венс, Стів Віткофф і посланець Трампа в Україні Кіт Келлог. Участь у зустрічі також брали лідери України, Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії, Польщі, Фінляндії, Європейського Союзу та НАТО. Мета цієї конференції полягала в формуванні спільної позиції США та Європи напередодні переговорів між Путіним і Трампом.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц за підсумками віртуального саміту повідомив: Трамп запевнив своїх європейських колег, що не буде вести переговори з територіальних питань, які повинна обговорювати з Росією Україна. Американський лідер пообіцяв на зустрічі вимагати негайного припинення вогню, але, за словами двох учасників розмови, він не очікував, що Путін на це погодиться.

"Ми, європейці, робимо все, що в наших силах, щоб закласти правильні основи для цієї зустрічі, адже ми хочемо, щоб Дональд Трамп досяг успіху в Анкориджі в п'ятницю. Фундаментальні інтереси України та Європи мають бути забезпечені в Алясці – це було повідомлення, яке ми передали президенту США", – сказав Мерц.

Про наміри Трампа домогтися перемирʼя у війні говорив і президент Франції Еммануель Макрон.

"Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що США прагнуть досягти перемир'я на цій зустрічі в Алясці", – заявив він журналістам.

Видання також наголошує, що лідери Європи та президент України Володимир Зеленський представили Трампу п'ять чітких червоних ліній, які слід врахувати на саміті в Алясці:

припинення вогню як передумова для подальших переговорів;

будь-які територіальні обговорення повинні починатися з поточних ліній фронту;

обов'язкові західні гарантії безпеки, які Росія повинна прийняти;

участь України в переговорах;

підтримка з боку США та Європи, включаючи Україну, будь-якої угоди.

Фіона Хілл, яка консультувала Трампа з питань Росії під час його першого терміну і була присутня на його останній зустрічі з російським президентом у 2019 році, каже, що зараз Трамп справді володіє ситуацією.

"Саме він веде переговори з Путіним і хоче укласти угоду", – пояснила вона.

Хілл додала, що Трамп неодноразово казав про свої наміри зупинити війну та вбивства. Та, за її словами, американський лідер не розуміє, що "Путін не має такого ж співчуття до втрати життів, як він".

"Путін хоче досягти максимальних цілей, щоб забезпечити свою спадщину як Володимир Великий, і готовий брати участь у масових вбивствах, тоді як Трамп хоче зупинити війну і виграти Нобелівську премію миру", – констатувала Фіона Хілл.

Війна в Україні і переговори на Алясці: це варто знати

Напередодні радник Кремля з питань зовнішньої політики Дмитро Суслов озвучив умови диктатора Путіна для перемирʼя у війні. Так, у Москві вимагають відмови України від вступу до НАТО, значних територіальних поступок. І принциповим для Кремля є те, щоб домовленості було досягнуто між РФ та США – без України та Європи.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц за підсумками розмови європейських лідерів з Трампом, сказав, що Україна готова говорити про території. Проте відправною точкою має стати лінія фронту.

Президент України Володимир Зеленський вкотре наголосив, що його позиція щодо виходу ЗСУ з Донбасу не змінилася:

"Будь-які питання, що стосуються територіальної цілісності нашої країни, не можуть обговорюватися без урахування думки нашого народу, волі нашого народу та Конституції України", – сказав він.

