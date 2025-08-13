Термін дії виданої Мінфіном США ліцензії – до 20 серпня.

Сполучені Штати Америки тимчасово послабили частину санкцій проти Російської Федерації для проведення зустрічі між американським президентом Дональдом Трампом та правителем РФ Володимиром Путіним.

Про це йдеться на сайті Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США. Відомство видало ліцензію, яка тимчасово скасовує санкції, щоб дозволити Росії витратити гроші в США.

Термін дії ліцензії завершується 20 серпня, через 5 днів після завершення саміту між Трампом і Путіним.

При цьому ліцензія має чіткі обмеження. Вона не дозволяє розблокування заморожених активів РФ чи здійснення будь-яких фінансових операцій, не перелічених у документі.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що під час зустрічі на Алясці Трамп зробить Путіну пропозицію щодо санкцій. За його словами Штати можуть як посилити, так і послабити санкції проти Москви.

Раніше Sky News писало, що в разі укладення перемирʼя союзники України можуть послабити санкції проти Росії. Зазначалося, що санкції поновлять у разі будь-яких порушень.

