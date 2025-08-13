Це вже будуть не перші такі погрози від адміністрації Трампа, однак жодних нових санкцій проти РФ досі не було.

Під час переговорів на Алясці Дональд Трамп має намір чітко донести до Володимир Путіна, що США можуть як посилити, так і послабити санкції проти Росії. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент в інтерв'ю Bloomberg Television.

За словами Бессента, Трамп планує пояснити Путіну на Алясці, що "всі варіанти розглядаються" щодо потенційного послаблення або посилення санкцій проти Москви.

"Санкції можуть бути посилені, вони можуть бути послаблені, вони можуть мати визначений час дії. Вони точно можуть продовжуватися далі", – сказав він і додав, що нового удару можуть завдати зокрема по тіньовому танкерному флоту Росії.

Відео дня

Бессент також наголосив, що європейці повинні приєднатися до США у нових санкціях проти Росії, щоб створити більше важелів впливу на Москву. При цьому він поскаржився, що європейські лідери явно ухиляються від накладання додаткових митних тарифів на Китай, як покарання за купівлю російської нафти.

Зустріч Трампа з Путіним: останні новини

Як писав УНІАН, цієї п’ятниці Трамп планує зустрітися з Путіним на Алясці. Сьогодні низка європейських лідерів, включно із президентом України, провели телефонну розмову з президентом США, аби окреслити для нього принципову позицію Європи і Києва зокрема.

Так, Україна принципово готова обговорювати територіальні питання, але не може бути й мови про юридичне визнання за Росією окупованих територій України. Також Трампу пояснили, що спершу має бути припинення вогню на фронті, а вже потім предметні переговори про мир.

Тим часом повідомляється, що США вже шукають місце для тристоронньої зустрічі Трампа, Путіна і Зеленського. Така зустріч може відбутися наприкінці наступного тижня.

Вас також можуть зацікавити новини: