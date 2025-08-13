Президент США поскаржився, що ніхто не бачить його видатних дипломатичних здобутків.

Західні ЗМІ повняться публікаціями із критикою на адресу Дональда Трампа, який всупереч власним обіцянкам так і не запровадив санкцій проти Росії, а натомість за проігнорований ультиматум винагородив Володимира Путіна зустріччю на Алясці.

Сам Трамп вважає, що його оббріхують "фейкові ЗМІ" та "звільнені невдахи", які виступають експертами у цих публікаціях.

"ЗМІ дуже несправедливо висвітлюють мою зустріч з Путіним. Постійно цитують звільнених невдах і справді дурних людей, таких як Джон Болтон, який щойно сказав, що, незважаючи на те, що зустріч відбувається на американській землі, "Путін уже переміг". Що це взагалі означає?" – написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

На думку американського президента, це його адміністрація "перемагає у всьому".

"Якби я задарма отримав Москву і Ленінград в рамках угоди з Росією, фейкові ЗМІ сказали б, що я уклав погану угоду!" – обурюється Трамп.

Президент США також звинуватив у корупції ЗМІ, які його критикують, і назвав журналістів "хворими і нечесними людьми", які ненавидять Америку.

Зустріч Трампа з Путіним: останні новини

Як писав УНІАН, ветеран американської політики Джон Болтон, який був радником Дональда Трампа за його першої каденції, активно критикує плани свого колишнього шефа зустрітися з Путіним на Алясці. Болтон вважає перемогою Путіна сам факт його запрошення в Америку, оскільки тепер диктатора-ізгоя, який править державою-парією, з почестями вітатимуть в США.

Лідери європейських країн мають схожі занепокоєння, але висловлюють їх більш дипломатично. Вони побоюються, що президент США може укласти принципову угоду з кремлівським диктатором, яка знищить Україну та поставить під загрозу безпеку континенту.

