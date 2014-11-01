Полторак анонсував кадрові рішення в Міноборони: до роботи в департаментах залучать волонтерів

Міністр оборони України Степан Полторак заявив, що прийняв низку кадрових рішень стосовно керівників окремих структурних підрозділів Міністерства оборони та Генерального штабу, відповідальних за забезпечення Збройних Сил України, і призначення замість них більш професійних виконавців

Про це він повідомив під час службової наради у Міністерстві оборони України, повідомляє прес-служба відомства на своїй сторінці у Facebook.

За словами Полторака, деякі з керівників структурних підрозділів не змогли у стислий термін забезпечити чітке виконання вказівок, наданих в рамках завдань, поставлених президентом України, щодо забезпечення підрозділів ЗСУ, в першу чергу тих, які виконують завдання в рамках АТО.

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"В умовах, коли від оперативності та правильності дій посадовців Міністерства оборони і Генерального штабу залежить життя людей, які виконують бойові завдання, це неприпустимо", - наголосив він.

Глава Міноборони підкреслив, що сьогодні на перший план виходить все, що необхідно для забезпечення ведення бойових дій, озброєння, оснащення та підготовки ЗСУ

"Зважаючи на це, під час наради було прийнято рішення щодо введення до відповідних департаментів та управлінь оборонного відомства, а також Тилу Збройних Сил України представників волонтерських організацій", - зазначив він.

Полторак наголосив, що представники волонтерських організацій вводяться в Департамент державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України з метою оперативного моніторингу переліку цінових пропозицій та інформації щодо постачання та своєчасної закупівлі майна, паливно-мастильних матеріалів, продовольства.

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За таким же принципом представникам волонтерських організацій будуть запропоновані посади в службах Тилу Збройних Сил України за напрямами продовольчого, речового забезпечення, постачання паливно-мастильних матеріалів тощо з метою контролю постачання до військових частин і до кожного конкретного солдата всього того, що закуплено.

У Департамент кадрової політики Міністерства оборони України волонтери будуть запрошені для формування кадрового резерву з військовослужбовців-учасників антитерористичної операції, а також у сектор нагородження.

"Запропонований підхід є новим, але я переконаний, що він стане дієвим та ефективним і значно покращить стан матеріально-технічного забезпечення військ", - резюмував Степан Полторак.