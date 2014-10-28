Полторак і Гейґел обговорили американську військову допомогу
У ході телефонної розмови міністри оборони США Чака Гейґела і України Степан Полторак обговорили питання американської військової допомоги українським Збройним силам.
Про це з посиланням на прес-службу Держдепартаменту США повідомляє канал 112 Україна.
"Гейґел обговорив з міністром оборони Степаном Полтораком види допомоги у сфері безпеки, яку надають Сполучені Штати для забезпечення оборонних потреб української сторони", - йдеться в повідомленні.
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Також, Гейґел і Полторак обговорили питання реформування Збройних сил України і зустріч спільної комісії США-Україна, яка нещодавно відбулася в Києві.
"Обидва міністри домовилися найближчим часом продовжити розвивати двосторонній діалог", - наголошується в документі.
Окрему увагу сторони звернули на те, що російська влада і підтримувані нею бойовики повинні "негайно виконати всі зобов'язання щодо домовленостей про припинення вогню від 5 вересня".