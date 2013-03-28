Військовослужбовці ВМС України проводять заняття у гірській місцевості

– З ними проводиться виконання вправ навчальних стрільб зі стрілецької зброї, озброєння бойових машин БМП-2, підготовчі та навчальні вправи з протитанковими гранатометами СПГ-9 та РПГ-7, – зазначає підполковник Юрій Головашенко.

Виходу підрозділу на полігон передувала кількамісячна підготовка, в ході якої проводились заняття з гірської, розвідувальної підготовки, зв’язку та військової топографії. Значну увагу командування підрозділу приділяє й фізичному вишколу своїх підлеглих, адже усе це у підсумку необхідно для ефективної роботи на складній гірській місцевості. Важливим є те, що на переважній більшості навчальних місць керівниками занять є контрактники, які прослужили в підрозділах понад 2 роки. Саме вони діляться своїми знаннями з менш досвідченими колегами, виявляючи високі організаторські та професійні здібності.

Враховуючи непрості рельєфні умови, в яких проводяться заняття, особлива увага підрозділів приділяється дотриманню заходів безпеки.

Основною відмінністю нинішнього навчання є інтенсивне впровадження новацій, відхід від шаблонності в проведенні занять. Усе це, вкупі із постійною інтенсифікацією занять, що досягається за допомогою чисельних ввідних, у підсумку дає позитивний результат.