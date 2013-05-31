Іл’їн: Підрозділи морської піхоти та берегових військ готові до виконання завдань

Командувач ВМС Збройних Сил України віце-адмірал Юрій Іл’їн під час дводенної робочої поїздки на схід Кримського півострова провів раптові перевірки реактивного дивізіону берегової ракетно-артилерійської групи ВМС, окремого механізованого батальйону та окремого батальйону морської піхоти, які перебувають там на військових полігонах.

– На початку тижня підрозділи, які дислокуються у Феодосії і Керчі, по моїй команді були раптово переведені у вищу ступінь бойової готовності та у повному складі здійснили марші у визначені райони полігонів “Чауда” та “Опук”, де провели бойове злагодження, – повідомив віце-адмірал Юрій Іл’їн. – Усі завдання виконуються ними без будь-яких умовностей.

За словами командувача флоту, у цьому році підрозділи перейшли на нову систему підготовки, і головна мета його поїздки на полігони – перевірити, як ця система працює.

– До кінця поточного року батальйон морської піхоти повинен мати у своєму складі дві ротні тактичні групи, повністю забезпечені та готові до виконання завдань за призначенням, – розповів командувач ВМС ЗС України віце-адмірал Юрій Іл’їн.

Крім того, у перший день своєї роботи командувач ВМС провів зустріч з міським головою Феодосії Олександром Бартенєвим та разом з ним побував на державному підприємстві Міністерства оборони України “Феодосійський судномеханічний завод”. Там віце-адмірал Юрій Іл’їн поспілкувався з працівниками та ознайомився з можливостями підприємства щодо ремонту кораблів Військово-Морських Сил.

Сьогодні на Чорноморському тренувальному центрі морської піхоти, що знаходиться поблизу міста Старий Крим, командувач ВМС перевірив хід тактичних навчань з виконанням бойових стрільб десантно-штурмової роти окремого батальйону морської піхоти. За його словами, за цей час підрозділи морської піхоти здійснили марш загальною протяжністю 250 км.

Підбиваючи попередні підсумки, віце-адмірал Юрій Іл’їн зазначив, що в цілому батальйон успішно виконав поставлені перед ним завдання. Крім того командувач ВМС ЗС України нагадав, що на полігоні “Чауда” протягом трьох тижнів триває польовий вихід підрозділів реактивної артилерії, під час якого проходять бойові стрільби з бойових машин залпового вогню “Град”.

– Я приємно вражений високим рівнем підготовки артилеристів, як з виконання нормативів, так і з управління вогнем, тому поставив їм оцінку “відмінно”, – повідомив віце-адмірал Юрій Іл’їн.