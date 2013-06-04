“У десантні війська на одне місце за контрактом сьогодні претендують десять дівчат” – Міністр оборони України Павло Лебедєв

Для її потреб закуповуватиметься нове озброєння, а солдати будуть звільнені від виконання невластивих їм функцій. Про очікувані зміни у Збройних Силах України в інтерв’ю розповів Міністр оборони України Павло Валентинович Лебедєв.

– Чи скорочуватиметься чисельність Збройних Сил України після переведення армії на контракт? Яка, на вашу думку, оптимальна чисельність нашої армії?

– Згідно з програмою реформування, оптимальну кількість військовослужбовців визначено в 122 тис. особового складу.

Упродовж першого півріччя 2013 року було вдосконалену саму систему залучення молоді на військову службу за контрактом. З початку року зростання загальної чисельності військовослужбовців за контрактом становить понад 2300 осіб. Я вважаю ці цифри показовими. Сьогодні на флот і в десант приймають тільки за контрактом, а конкурс серед дівчат у десант становить 10 претенденток на місце! І справа вже не тільки у високих виплатах військовим.

– Чи буде нам по кишені нова армія? Скільки грошей закладено у бюджеті на її утримання? Адже відомо, що досі оборонні бюджети в Україні були достатні тільки для виживання армії. Де знайти ресурс для її розвитку?

– Фінансування армії і проведення реформ потрібно розглядати системно, у комплексі. У Державному бюджеті України на 2013 рік витрати для Міністерства оборони збільшені порівняно з фактом 2012 року на 1,3 млрд. грн. і становлять 15,3 млрд. грн, або 0,97% ВВП.

Цей ресурс заплановано розподілити таким чином:

12,8 млрд. грн. – на утримання Збройних Сил України (83,2%); 0,9 млрд. грн. – на підготовку Збройних Сил України (6,4%); 1,6 млрд. грн. – на розвиток озброєння і військової техніки (10,4%).

Для фінансування реформ відповідно до Державної комплексної програми реформування та розвитку Збройних Сил України на період до 2017 року визначено необхідний фінансовий ресурс – 127,6 млрд. грн.

Великий бюджет – прості рішення: викинь старе і купи нове. Це мрія кожного міністра. Але у реальності ми завжди працюємо з обмеженими ресурсами, і на перший план виходить їх ефективне використання. Армії сьогодні потрібні ефективні управлінці, здатні чітко розставляти пріоритети й приймати дієві рішення.

– Які нові види озброєння та військової техніки планується закупити найближчим часом для Збройних Сил України?

– Фінансовий ресурс бюджетної програми на озброєння в 2013 році визначено у розмірі 919 032,80 тис. грн.

У цьому році буде прийнято на озброєння 12 нових зразків – від нових протигазів, снарядів і парашутів до нових електронних бортових систем, радарів і навчально-тренувальних комплексів. Також до складу Збройних Сил України в 2013 році поставлено 2 радіолокаційні станції “Малахіт”, виконувалися роботи з будівництва ракетного крейсера №2011 і головного корабля класу “корвет”. Розпочато впровадження автоматизованої системи GPS-моніторингу транспортних засобів Збройних Сил України.

Загалом Міноборони є державним замовником 10 цільових програм і співвиконавцем 3 програм.

Також триває реалізація загальнодержавної програми щодо створення військово-транспортного літака Ан-70. Комісії Міноборони продовжують прийом двох фінальних етапів державних випробувань цього літака, а також модернізованого літака Л-39.

Завершено випробування автоматизованого комплексу радіоперешкод радіозв’язку “Мандат - Б1Е”.

Крім того, до кінця 2013 року заплановано поставки 9 одиниць танків БМ “Булат” і 3 одиниць двовісних вантажних автомобілів КрАЗ (м. Житомир) на суму 9,12 млн. грн.

Але крім закупівлі новинок озброєння значна увага приділяється організації своєчасного відновлення боєздатності озброєння та військової техніки. І в цьому є економічне та військове значення. Постійне навчання і перехід на контракт дали змогу уникнути плинності кадрів і підвищити рівень професіоналізму військових фахівців. Наприклад, економія коштів при ремонті фахівцями, а не солдатами строкової служби, на відновленні одного БТР-80 становить близько 500 тис. грн. З початку 2013 року у Збройних Силах України відновлено 2632 одиниці озброєння та військової техніки.

– Як щодо житла для військовослужбовців? Як ви плануєте вирішувати цю проблему, адже цього року фінансування будівництва у бюджеті просто мінімальне? Чи в змозі армія сьогодні гарантувати соціальний захист військовослужбовцям?

– У бюджеті на 2013 рік Міністерству оборони України на будівництво житла для військовослужбовців і членів їх сімей передбачено витрати тільки за рахунок спеціального фонду у сумі 12 млн. грн. Цього, очевидно, недостатньо. Тому Міністерство почало пошук додаткових джерел фінансування.

22 травня на засіданні Кабінету Міністрів України було прийнято постанову, що регулює порядок відчуження земельних ділянок, на яких розташовано об’єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, а також земельних ділянок, які вивільняються у процесі реформування Збройних Сил України.

Це дасть змогу вже у 2014 році позбавити Збройні Сили необхідності утримувати значну кількість вивільнених військових містечок, а кошти від їх реалізації спрямувати на заходи з реформування Збройних Сил, будівництво житла для військовослужбовців.

Також розглядаються варіанти будівництва житла для військовослужбовців на землях Міноборони за рахунок залучення позабюджетних коштів.

У цьому році вже здано 72-квартирний будинок для сімей військовослужбовців у Херсонському гарнізоні. На черзі – будинок у Житомирі на 80 квартир. До кінця року також планується реконструювати житлово-казармений фонд і ввести в експлуатацію 24-квартирний будинок у Білгород-Дністровському, 22-квартирний будинок у Миколаєві, 14-квартирний будинок у Котовську. Також заплановано будівництво житла в Одесі – 142-квартирний будинок по вул. Щорса.

У червні заплановано погашення кредиторської заборгованості в сумі 5,62 млн. грн. для завершення ремонтних робіт і введення в експлуатацію 4 казарм на 375 ліжко-місць у Львові, Києві, Старокостянтинові (Хмельницька обл.) і смт. Озерне (Житомирська обл.). Також виділено 100 млн. грн. для робіт з переобладнання будинків під казарми поліпшеного планування на 920 ліжко-місць.

Я направив звернення до Президента України – Головнокомандувача Збройними Силами України про виділення додаткового ресурсу на будівництво житла для військовослужбовців у сумі 300 млн. грн. Це дасть змогу побудувати 1518 квартир загальною площею 100,5 тис. квадратних метрів. Нині це питання опрацьовується Міністерством фінансів України.

– Україна – позаблокова держава, але активно співпрацює з регіональними об’єднаннями. Розкажіть про перспективи миротворчих місій за участю українських військовослужбовців.

– У поточному році проведено 161 захід міжнародної військової співпраці, з них 57 – в Україні. Пройшла чергова ротація українського національного контингенту у Косово, здійснено заміну вертолітної та автомобільної техніки Місії ООН у Ліберії, вертолітної техніки Місії ООН у ДР Конго.

Представники Збройних Сил України були учасниками міжнародних навчань “GEO MRE” (Німеччина), командно-штабних навчань “LOGEX-2013” (Боснія і Герцеговина), міжнародних військово-морських навчань “AMAN-13” (м. Карачі, Ісламська Республіка Пакистан). Також наші льотчики на Іл-76 брали участь в операції “Північний сокіл – 2013” (Королівство Данія).

Ми і надалі розширюватимемо нашу присутність у миротворчих місіях ООН, так само як і розвиватимемо співпрацю з НАТО.

Інтерв’ю Міністра оборони України Павла Лебедєва інформаційному агентству “Укрінформ” (3 червня 2013 року)

Андрій Шульга, КИЇВ.