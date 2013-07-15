Американський генерал оцінив дії військових під час навчання «Репід Трайдент-2013»

Високоповажний гість ознайомився з інфраструктурою та навчально-матеріальною базою Міжнародного центру миротворчості та безпеки, організацією та порядком проведення навчання «Репід Трайдент», а також відвідав окремі навчальні ділянки. Військовослужбовці різних контингентів продемонстрували практичні елементи дій у відповідності до сценарію навчання. Під час огляду генерал-лейтенант Фредерік Бен Ходжес поспілкувався із солдатами та офіцерами різних країн та оцінив можливості озброєння та військової техніки українських підрозділів. Зокрема, схвальні відгуки високоповажного гостя здобув бронетранспортер Сухопутних військ ЗС України – БТР-80.

Генерал-лейтенанту Фредеріку Бену Ходжесу було представлено дії розвідувального взводу 95-ї окремої аеромобільної бригади під час десантування парашутним способом з вертольоту Мі-8 на визначену ділянку приземлення. Також, військовими вертолітниками 16-ї окремої бригади армійської авіації 8-го армійського корпусу Сухопутних військ ЗС України було проведено практичну фазу тренування медичної евакуації пошуково-рятувальною групою із застосуванням лебідки. На інших навчальних ділянках для високого гостя було організовано презентацію лазерної системи імітації тактичних дій MILES, яка використовується у процесі бойової підготовки українськими військовими. Вітчизняні інструктори також продемонстрували способи протидії застосуванню саморобних вибухових пристроїв.

Завершився візит командувача Сухопутного компоненту Збройних сил НАТО брифінгом із учасниками навчання.

– Я побачив достатньо для того, щоб висловити високу оцінку зробленій роботі і можливостям Міжнародного центру миротворчості та безпеки. Із впевненістю можу сказати, що це міжнародне навчання є яскравим прикладом успішної співпраці військовослужбовців багатьох країн, – зазначив генерал-лейтенант Фредерік Бен Ходжес.

Він висловив переконання, що у майбутньому країни, які беруть участь у міжнародній програмі «Партнерство заради миру», візьмуть участь у багатосторонніх навчаннях, що відбуватимуться одночасно на різних полігонах різних країн. Один зі сегментів таких навчань, на думку командувача Сухопутного компоненту Збройних сил НАТО, може прийняти і провести саме Міжнародний центр миротворчості та безпеки.

Довідка. Українсько-американські тактичні навчання серії «Репід Трайдент» відбуваються на території нашої держави з 2006 року. Головною метою їх проведення є підготовка підрозділів до спільних дій у складі багатонаціональних сил під час коаліційних операцій.

Цього року у навчанні «Репід Трайдент-2013» беруть участь більше 1300 військовослужбовців з 16 країн, зокрема України, США, Румунії, Канади, Болгарії, Швеції, Грузії, Азербайджану, Республіки Молдови, Сербії, Польщі, Норвегії, Великобританії, Вірменії, Данії та Німеччини.

До заходу залучено більше 800 одиниць озброєння та майже 170 військових автомобілів і бойових машин. Окрім того, для відпрацювання аеромобільної операції та елементів евакуації поранених із поля бою задіяні 4 вертольоти Мі-8 та військово-транспортний літак АН-26 від Збройних Сил України, німецький транспортний літак С-160.

Варто зазначити, що міжнародні військові навчання серії «Репід Трайдент» вже декілька років поспіль відбуваються на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки, який два роки тому увійшов до складу Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Соціально-побутова інфраструктура та навчально-матеріальна база центру відповідають найсучаснішим вимогам. Їхні об’єкти надають змогу готувати не лише підрозділи Збройних Сил України, але й здійснювати якісну підготовку українських військовослужбовців та багатонаціональних підрозділів для виконання миротворчих місій та операцій з підтримання миру за межами України.