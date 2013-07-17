Делегації оборонних відомств України та Грузії обмінялися досвідом

Українську делегацію під керівництвом директора Департаменту внутрішнього аудиту та фінансового контролю Міністерства оборони України Максима Гольдарба приймала заступник міністра оборони Грузії пані Тамара Каросанідзе. Вона поінформувала наших співвітчизників про пріоритети Грузії у реалізації Ініціативи НАТО – Програми «Партнерство заради миру» з розбудови прозорості та довіри у безпекових і оборонних інституціях «Building Integrity».

У свою чергу, Максим Гольдарб та представники Міністерства оборони України поділилися досвідом співпраці з міжнародними інституціями із зазначених питань, засвоєними уроками при організації і практикою проведення внутрішнього аудиту в сфері оборони, системою антикорупційних заходів в Міністерстві оборони України та Збройних Сил України, а також з результатами цієї діяльності.

Під час зустрічей з ректором Національної академії оборони Грузії Зурабом Агладзе та фахівцями Академії, керівником Центру професійного розвитку Міністерства оборони Грузії Теа Ніколашвілі та майбутніми тренерами Грузинського національного антикорупційного курсу українська сторона презентувала досвід організації національного антикорупційного курсу, який вперше було проведено у квітні 2013 року на базі Національного університету оборони України за допомогою міжнародних організацій.

Грузинська сторона виявила інтерес до питань реформування державного внутрішнього фінансового контролю в Україні, основних організаційно-методологічних засад діяльності Служби внутрішнього аудиту Збройних Сил України та ролі внутрішнього аудиту у запобіганні та зниженні корупції. Ці питання детально обговорено з представниками Департаменту закупок та Департаменту фінансів Міністерства оборони Грузії. Оскільки відповідно до Закону Грузії «Про внутрішній контроль та внутрішній аудит» у поточному році у кожному міністерстві має бути створено підрозділи внутрішнього аудиту, досвід України виявився корисним і цікавим для представників Грузії. За інформацією грузинських колег, підрозділи внутрішнього аудиту вже запроваджено в 14 міністерствах, а до кінця поточного року 4 міністерства, у тому числі Міністерство оборони Грузії, повинно виконати вимогу цього закону.

Слід зазначити, що майже усі закупки Міністерство оборони Грузії здійснює в централізованому порядку через електронну систему державних закупівель. А придбання типових для усіх органів державного сектора товарно-матеріальних цінностей здійснюється єдиним комітетом країни в централізованому (консолідованому) порядку. Зазначене забезпечує прозорість процедур державних закупівель, оптимізацію співвідношення «ціна – якість», запровадження єдиних принципів відбору товарів (робіт, послуг), а також звільняє органи державної влади від зайвих витрат часу (та убезпечує можливі при цьому порушення) на пошук найкращих пропозицій щодо придбання цінностей однакової для усіх таких органів номенклатури (виду, типу тощо). Наприклад, Міністерство оборони Грузії самостійно не здійснює закупівлі комп’ютерів та офісної техніки, палива, паперу, послуг мобільного зв’язку тощо.

У Грузії запроваджено так звані «чорні» та «білі» списки, де наводяться назви постачальників, з якими відповідно протягом одного року не рекомендується співпрацювати та, навпаки, які можуть мати деякі преференції через сталу добру репутацію.

За словами директора Департаменту внутрішнього аудиту та фінансового контролю Міністерства оборони України Максима Гольдарба, міжнародний досвід з практики розбудови прозорості та довіри у сфері оборони, а також з питань протидії корупції та здійснення внутрішнього аудиту у сфері оборони буде використано у діяльності Міністерства оборони України.

В рамках поїздки також відбулася зустріч української делегації з військовим аташе Посольства України в Грузії полковником Георгієм Фалко.