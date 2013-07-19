Завершено активну фазу навчання «Сі Бриз-2013»

Як повідомив начальник об’єднаного прес-центру навчання капітан 3 рангу Сергій Богданов, протягом активної фази тактичні групи кораблів виконали низку завдань згідно з тематикою навчання.

Зокрема, були проведені навчання з універсальної оборони кораблів, відбиття атак швидкісних катерів та літаків, надання допомоги пошкодженому кораблю, пошуку в районі та рятуванню судна і людини, контролю судноплавства у визначеному районі, опитування, перехоплення, догляду судна у звичайних умовах, патрулювання у визначеному районі ембарго, висадки морського десанту і забезпечення дій сил на березі тощо. Також екіпажі кораблів, що беруть участь у маневрах, провели навчання з примушення підозрілого судна, що намагалось нелегально доставити зброю в район кризи, до зупинки, висадки на нього доглядової команди при повітряній підтримці корабельного вертольота Ка-27.

Своєю чергою учасники берегового компоненту здійснили висадку повітряного десанту у район стихійного лиха, де були виявлені дрібні групи незаконних збройних формувань, розвідку, пошук та знищення цих груп для забезпечення проведення операції з евакуації некомбатантів, блокування шляхів відходу противника силами десантно-штурмової роти, евакуацію постраждалих та біженців. Окрім цього, військовослужбовці взяли участь у ліквідації наслідків умовної надзвичайної ситуації – пожежі у порту Очаків при взаємодії з підрозділами Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Дії багатонаціональних сил на морі та суші активно підтримували військові авіатори України, США і ФРН. Вони забезпечили навчання з протиповітряної оборони кораблів літаками Л-39, викриття надводної обстановки, евакуації потерпілих з корабля та з району стихійного лиха, доставку підрозділів до місця проведення операції з виявлення та знешкодження незаконних збройних формувань.