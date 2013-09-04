Поблизу Новобогданівки завершені роботи з розмінування території колишньої артилерійської бази

Загалом, за шість місяців робіт військовослужбовці зведеного загону розмінування Міністерства оборони України провели зачистку адміністративної та технічної території загальною площею 233 гектари, виявлено та знешкоджено понад 95 тисяч вибухонебезпечних предметів.

Як повідомив командир зведеного загону підполковник Іван Тіщенко, глибинне розмінування території колишніх артилерійських складів поблизу Новобогданівки завершено, на даний час на об’єкті працюють групи контролю, яка здійснює перевірку проведення розмінування на глибині до шести метрів.

До даних робіт залучалося понад 200 військовослужбовців та 24 одиниці військової техніки Збройних Сил України.

З нагоди завершення робіт з розмінування, в Запорізькій обласній держадміністрації, відбулася нарада щодо передачі цілісного майнового комплексу військового містечка №6 (поблизу с.Новобогданівка Мелітопольського району) у спільну власність територіальних громад Запорізької області. Під час наради заступник голови ОДА Віктор Ємельяненко зазначив, що необхідно розробити технічну документацію з уточненням площі земельної ділянки, та внести відповідні зміни до земельного кадастру.

– Тільки після цього ми можемо розпочати процес передачі військового містечка №6 до комунальної власності обласної ради, – повідомив Віктор Ємельяненко.

При цьому він наголосив, що обласна влада зацікавлена в цьому процесі, тож вона буде робити все від них залежне, щоб прискорити цю процедуру.