Військовослужбовці нацконтингенту у ДР Конго організували християнський храм при таборі “Бунія”
У таборі “Бунія” 18-го окремого вертолітного загону, що виконує завдання з підтримання миру та безпеки у ДР Конго, організовано християнський православний храм.
Табір розташований майже за 300 кілометрів від основного місця дислокації національного контингенту. Тут проходять службу близько 60 військовослужбовців, проте спеціально обладнаних місць для молитов та церковних ритуалів донедавна не було. І хоча поза межами табору, у місті Бунія, є православний храм Святого Миколая, потрапити на службу, враховуючи чергування і поточні роботи, миротворці могли не часто. Саме тому рішенням командира 18-го окремого вертолітного загону льотчика-снайпера полковника Андрія Когута одне з житлових приміщень було переобладнано під християнський храм.
За словами офіцера з бойового управління (виконуючого обов’язки начальника штабу табору “Бунія”) майора Валерія Чорнонога, фактично всі українські військовослужбовці табору православні. Тож ідея створення храму безпосередньо на території знайшла підтримку особового складу. До робіт з облаштування долучилися офіцери та військовослужбовці контрактної служби.
Саме приміщення нового храму – невелика кімната, яку освятив офіцер з питань релігії загону майор Михайло Антонюк (ієромонах Кукша). Посередині – обшитий тканиною престол, підсвічники, на стінах – православні ікони, центральною з яких є канонічна ікона Христа Спасителя.
– До обладнання православного храму є спеціальні вимоги. І якщо свічки, Євангеліє, військові молитовники, іншу духовну літературу я привіз із собою, то про виготовлення престолу нам довелося домовлятися на місцевому деревообробному підприємстві. А богослужбові хлібці (просфори) випікалися при місцевій християнській церкві. Це доволі складний процес, адже конголезці не завжди розуміли чого ми хотіли від них. Наш перекладач розповідав їм це англійською, їхній – перекладав на французьку або суахілі, – розповів майор Михайло Антонюк.
Перша офіційна служба у новому храмі пройшла на свято Іоанна Предтечі. Військовослужбовців національного контингенту, бажаючих відвідати храм, було достатньо.