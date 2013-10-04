Військові спеціалісти з внутрішнього аудиту та фінансового контролю запобігають втратам коштів

У заході взяли участь директор Департаменту внутрішнього аудиту та фінансового контролю Міністерства оборони України Максим Гольдарб, тимчасово виконуючий обов’язки начальника Військової служби правопорядку Збройних Сил України – начальника Головного управління Військової служби правопорядку генерал-майор Ігор Криштун, начальник управління по боротьбі з корупцією – перший заступник начальника Головного управління Військової служби правопорядку ЗС України полковник юстиції Ігор Шевченко, представники міжнародної організації “Transparency International” (неурядова міжнародна організація з боротьби з корупцією та дослідженню рівня корупції по всьому світу) та засоби масової інформації.

Нагадаємо, що Міністр оборони України Павло Лебедєв 2 лютого 2013 року затвердив План дій щодо запобігання і протидії корупції у Міністерстві оборони та Збройних Силах України. Одним із надійних заслонів протидії корупції стала служба внутрішнього аудиту. Військові спеціалісти цієї галузі запобігли втратам коштів на одну третину від загального внеску всіх українських фінансових контролерів.

Про хід виконання плану присутнім розповів директор Департаменту внутрішнього аудиту та фінансового контролю Міністерства оборони України Максим Гольдарб:

– Без участі аудиторів державні закупівлі у Міноборони не відбуваються: вивчається постачальник, товар, порівнюються ціни, працівники аудиту входять до складу комісій, а найголовніше – ми моніторимо процес на місці, і доки ми не “дамо добро”, закупівля не піде. Те ж саме стосується і процесу відчуження майна. Цьогоріч у системі Міноборони запроваджено обов’язковий попередній моніторинг найбільш ризикових операцій. Попередній моніторинг господарських процесів у системі Міноборони дозволив лише за останні три місяці попередити близько 70 млн грн зайвих витрат.

Директор департаменту також зазначив, що у системі Міноборони працює лише 10% усіх аудиторів країни, але саме вони вони виявили майже третину всіх фінансових порушень в Україні. Завдяки військовим аудиторам відшкодовано 54% всіх відшкодованих збитків. Протягом січня-серпня 2013 року проведеними аудитами та іншими контрольними заходами було охоплено 12 млрд грн ресурсів Міністерства оборони, виявлено збитків та втрат на суму 158,1 млн грн, з них відшкодовано 33,6 млн грн.

Матеріали аудитів на суму 125,7 млн збитків передано до правоохоронних органів. До відповідальності притягнуто 878 осіб, з них 53 звільнено з посад. Крім того, попереджено втрат та неефективних управлінських рішень на суму 237,5 млн грн.

Аудит, як наголосив у своєму виступі Максим Гольдарб, має стати основною формою забезпечення профілактики будь-яких проявів порушень фінансової дисципліни, нецільового використання коштів на оборону, надійним заслоном від спроб нажитися за рахунок військового відомства.

– Для нас головне завдання – закрити всі можливі лазівки для тих, хто має на меті отримати шмат від бюджетного оборонного пирога. І у багатьох випадках це вдається зробити. Наприклад, без нашого аудиту відтепер не проводиться жоден тендер на закупівлю матеріальних цінностей чи продаж надлишкового військового майна, – розповів Максим Гольдарб.

Ефективність такого підходу вже відмічають деякі постачальники ресурсів для Міністерства оборони України.

– Якщо раніше представникам військових служб можна було продати не завжди якісний товар за високими цінами, то тепер такі “фокуси” не проходять, – наголосив директор Департаменту внутрішнього аудиту та фінансового контролю Міністерства оборони України.