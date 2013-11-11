Фрегат “Гетьман Сагайдачний” приступив до третього патрулювання в Аденській затоці

Нагадаємо, що у період з 29 жовтня по 7 листопада під час другого патрулювання персонал національного контингенту забезпечував безпеку судноплавства у визначених районах Аденської затоки та проводив інтенсивну підготовку екіпажу корабля і доглядової команди, а також здійснював моніторинг морських перевезень.

Члени екіпажу задоволені ходом бойової служби українського флагмана. Моряки стверджують, що робота у відкритому морі важка, але почесна, адже зараз вони виконують завдання державного рівня.

Під час перебування у порту Джибуті було проведено роботу із логістичного забезпечення корабля, зокрема заправку дизельним пальним та мастилами, поповнення запасів, обслуговування матеріальної частини корабля та відпочинок особового складу.

Як повідомлялося, участь фрегату ВМС ЗС України “Гетьман Сагайдачний” у рамках виконання операції НАТО “Океанський щит” з протидії піратству на морі у визначених районах Аденської затоки продовжиться до 3 січня 2014 року.