Делегації Повітряних Сил Збройних сил України та Турецької Республіки здійснили обмін даними про повітряну обстановку

Захід відбувся в рамках Програми НАТО з обміну даними про повітряну обстановку (програма ASDE). Головною метою зустрічі є ознайомлення з порядком функціонування контактного пункту обміну даними про повітряну обстановку, розгорнутого на центрі управління і оповіщення підрозділів Повітряних Сил Збройних Сил України в регіоні.

Під час двосторонньої зустрічі було обговорено питання подальшої спільної роботи вітчизняних Повітряних сил та Військово-повітряних сил Збройних сил Турецької Республіки в рамках програми ASDE. Також піднімалося питання щодо проведення спільних навчань (тренувань) з протиповітряної оборони між збройними силами обох держав, обміну досвідом, протидії повітряному тероризму.

– Ми дуже раді співпраці з Україною. Не потрібно зупинятися лише на проекті ASDE, необхідно рухатися далі і використовувати можливість для проведення спільних навчань з протиповітряної оборони, обмінюватися досвідом, – зауважив начальник відділу системи контролю і керівництва Військово-повітряних сил Збройних сил Турецької Республіки полковник Ага Хасан Шимшек.

– Співпраця в Чорноморському регіоні є важливим напрямком і є вигідною як для України, так і для Турецької Республіки, – підкреслив командир повітряного командування “Південь” Повітряних Сил ЗС України генерал-лейтенант Павло Зуєв.

Довідка. Починаючи з 2008 року Збройні Сили України беруть участь у Програмі НАТО з обміну даними про повітряну обстановку та широко використовують отримані можливості для вирішення завдань охорони та контролю повітряного простору.

За майже п’ятирічний термін Україна набула необхідного практичного досвіду та досягла взаємосумісності з партнерами у виконанні процедур забезпечення безпеки використання повітряного простору та протидії повітряному тероризму.